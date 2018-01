– Regjeringsplattformen peker på mange viktige utfordringer og problemstillinger, men den bærer preg av å være vag på tiltakssiden, sier Hareide til Aftenposten.

Han trekker frem flere generelle formuleringer som han mener er uforpliktende.

– Det brukes ord som «vurdere» og «videreføre» i stedet for konkrete tiltak. Det gjelder særlig områdene skole, familie og ideelle aktører. Der opplever jeg plattformen som vag, sier Hareide.

KrF-lederen er mer imponert over innsatsen det legges opp til for klima, miljø og verdiskaping.

Savner kristne verdier

Statsminister Erna Solberg (H) har både før, under og etter regjeringsforhandlingene vært tydelig på at hun ønsker KrF velkommen til samarbeid.

– Vi har gjort et valg om å stå utenfor et regjeringssamarbeid og kjenner oss trygge på det valget. Vår holdning til å gå i regjering handler ikke om regjeringserklæringen og dens prioriteringer, men om konkrete saker, sier Hareide.

Han mener plattformen har et sekulært preg.

– Det legges lite vekt på familieverdier og kristendom, og vi ser en liberalisering av alkoholsalg og søndagsåpne butikker. Det er områder som er viktig for KrF og som det derfor blir vanskelig å samarbeide om.

Han understreker at partiet ønsker å være konstruktive, men at de ikke vil binde seg til å samarbeid utelukkende med de tre regjeringspartiene.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Sp: Tre partier som får frem det verste i hverandre

Distriktet og vanlige folk blir taperne når Frp, Venstre og Høyre danner regjering sammen, mener Senterpartiet.

– Dette er tre partier som får frem det verste i hverandre. Det er i møte mellom disse partiene at vi har fått sentraliseringen i politiet, kommunetvangsreformen og en regionreform som ingen ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå kommer til å bli resultatet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Vedum mener regjeringsplattformen også vil føre til økte forskjeller i samfunnet.

– Dette vil også være den mest EU-vennlige regjeringen vi har hatt noen gang. Noen få vil tjene på den nye regjeringen, men kostnadene og konsekvensene vil vanlige folk bære, sier han.

Her kan du lese mer om hovedpunktene til den nye trepartiregjeringen.

Ap: Vil føre til større forskjeller

Ap-leder Jonas Gahr Støre gratulerer «tre høyrepartier» med enighet, men sier den vil føre til større forskjeller. Han er kritisk til hovedretningen.

– Det er tydelig at det er tre høyrepartier som her har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere, sier Støre.

Støre er særlig bekymret for arbeidslivspolitikken, med låsing av fagforeningsfradraget og av statens andel i AFP-ordningen, fortsatt midlertidighet og mer jobbing på søndager.

SV: Mer høyrevridd

– Den mest høyrevridde regjeringen siden krigen er blitt mer høyrevridd, sier Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV, til NTB.

Hun mener Venstre har sviktet miljøet og angriper velferd for alle.

– Her legger de opp til kommersialisering av omsorg, de vil behovsprøve velferd, som vil føre til at folk blir fanget i fattigdom og dermed øke forskjellene, sier hun.