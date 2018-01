Stortingsrepresentant fra Trøndelag mener pedofile har bedre rettsvern enn Trond Giske har hatt

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) fra Trøndelag mener det er på tide at mediene gir Jonas Gahr Støre ro til å håndtere varslene rundt Trond Giske.

— Pedofile har et større personvern enn det Trond Giske har hatt i denne saken her, sier Leirtrø til Dagens Næringsliv.

Hun er fersk stortingsrepresentant i transport- og kommunikasjonskomiteen fra Trøndelag. Hun er opptatt av å vise støtte til varslerne og ønsker ikke å forsvare Giske i selve saken, men er kritisk til det store trykket fra mediene på Giske.

— Når hele Norge tror at vedkommende er en voldtektsforbryter uten at det foreligger en politianmeldelse, så blir bildet ganske feil, sier Leirtrø til DN.

Hun er bekymret for medienes bruk av anonyme kilder.

— Jeg tar sterk avstand fra en slik type journalistikk. Dette var kjempestygt, sier Leirtrø.

«Rettsløs» Giske

Flere politikere i Trøndelag har gått ut og gitt sin støtte til Trond Giske etter at det ble kjent at han går av som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap).

I en nyhetssak i Adresseavisen søndag sier fylkesleder i Trøndelag Ap, Karianne Tung, at Trond Giske har «så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstadheim, kritiserer dette i en kommentar og kaller uttalelsen hennes for «en ren forfalskning», ettersom Giske har fått innsyn i varslene, fått forsvare seg i møte med Støre og på Facebook.

Videre skriver Alstadheim at både Tung og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), «fremstår helt blottet for omtanke for varslerne.»

– Vil få frem begge sider av saken

– Å verne om prosess og organisasjon har vært en særdeles viktig oppgave for meg som fylkesleder i Trøndelag Ap. Både for å gi Jonas den nødvendige tilliten til å behandle saken og av hensyn til varslerne og til Trond selv. Det synes jeg ikke er urimelig, skriver Tung i en SMS til Aftenposten.

Jens Petter Søraa/Adresseavisen

Hun mener at en god prosess handler om at alle parter skal være trygge på at de blir hørt.

– At man vil få frem begge sider av samme sak før man konkluderer, betyr ikke at man ikke tror på varslerne, skriver Tung.

– Vi kjenner ikke innholdet

Tung skriver videre at hun er overrasket over at politiske kommentatorer mener dette synet er ensbetydende med å ikke ha omtanke for varslerne.

– Det er dessverre å tillegge meg en mening jeg ikke har. Jeg registrerer at Alstadheim har sin egen dagsorden å ivareta, det er underordnet for meg.

– Som tillitsvalgt i Trøndelag Ap er jeg opptatt av å formidle det mange her oppfatter som en sak hvor ingen kjenner innholdet. Alle har en mening, men ingen av oss på utsiden vet egentlig hva vi har en mening om. Derav mitt utsagn om at Trond så å si har vært rettsløs, skriver Tung.

– Uvirkelig å se på utenfor Oslo-gryta

Uansett hva Giske har gjort, som hun understreker at ikke er av straffbare forhold, så har han i offentligheten ikke hatt en reell mulighet til å forsvare seg, mener hun.

– Nettopp fordi innholdet har vært ukjent for offentligheten og mediene, har pressen jaget de første og beste anonyme kildene. Det har vært uvirkelig å se på utenfor Oslo-gryta, hvordan dette kjøret faktisk har vært. Både for varslerne, og for Trond, sier Tung.

Hun mener at Giske er forhåndsdømt.

– Måten anonyme kilder har lekket fra stortingsgruppen og hvordan mediene har brukt dette bevisst har bidratt til en helt tydelig fremstilling og at Trond er blitt forhåndsdømt. Og det fordi han faktisk har respektert varselsystemet vårt om hva som skal skje når, sier Tung.

En skadeskutt organisasjon

Ap er ikke en vanlig bedrift, påpeker hun, men et lag og en organisasjon, som i denne sammenhengen kompliserer alt.

– Derfor kommer jeg alltid til å hegne om viktigheten av ordentlig prosesser og organisasjonslinjer så lenge jeg er politisk engasjert. Det er slik vi overlever som organisasjon, skaper ny politikk og tar vare på våre folk. Det er sånn vi må bygge lag. Det er ekstra viktig når vi står i slike situasjoner hvor maktkamp blandes inn i særdeles utfordrende personforhold og en organisasjon som har vist seg å være relativt skadeskutt, skriver Tung.

Andre toner fra toppen

Ap.-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik har uttalt seg sterkt kritisk til Giske.

– Han har ikke mye å gå på, sa Støre til NRK i Stortingets vandrehall før jul. Etterpå har flere kvinner varslet om hendelser med Giske.

Tajik ble selv kontaktet av to av varslerne og gjort kjent med innholdet i varslene. Etterpå skrev Tajik på sin Facebook- side: «For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist.»