En ungdomsorganisasjon i full splittelse.

Ledende partifeller som beskylder partilederen for å «ha kidnappet prosessen.»

Og statsminister Erna Solberg som mener prosessen kan svekke tilliten til det politiske systemet.

På vel to uker har bildet av den interne debatten i KrF endret seg. Etter landsstyremøtet den 28. september, fikk ledelsen skryt for at den la opp til en åpen prosess. I de første møtene var tonen mellom de to fløyene gemyttlig.

Nå slipes knivene, og talspersoner for begge fløyer advarer mot at tonen i debatten kan påføre partiet varig skade. Det store spørsmålet blir etter hvert:

Hvordan kan fløyene samles til innsats for KrF etter landsmøtet har tatt sitt valg 2. november?

Bekymret partileder

– Jeg er nok bekymret over at debatten har skrudd seg til. Debattonen er tydeligere og hardere. De mest krevende utspillene kommer imidlertid fra andre politiske parti, sier partileder Knut Arild Hareide.

Han avviser at noen har stjålet debatten i partiet, slik partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan uttalte til Aftenposten nylig.

Hareide har fortsatt tro på et samlet parti etter landsmøtet.

I ungdomspartiet KrFU er det full splittelse. «Dere har dolket oss i ryggen,» er beskjeden 23 tillitsvalgte gir til blant annet nestlederne Edel-Marie Haukland og Nikolai Berglund Skogan. I strid med organisasjonens landsmøtevedtak, støtter de Hareides linje. På direkte spørsmål svarer Hareide at han ikke vil legge seg opp i den debatten.

Tore Storehaug, stortingsrepresentant for KrF i Sogn og Fjordane og inntil 2016 nestleder i KrFU, advarer mot at man i debatten karikerer hverandre.

Han mener dette kan gjøre det vanskeligere å være et samlet parti etter landsmøtet 2. november.

Alle har et ansvar

Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad, er den mest prominente Solberg-tilhengeren i partiledelsen.

– Viser ikke debatten at partiet nå er i ferd med å slites i stykker?

– Jeg er klar over at debatten kan eskalere. Det kan bety steilere fronter og gjøre det vanskeligere å samle oss etterpå. Vi gjør det vi kan for å roe gemyttene og få en saklig og god diskusjon, men det er ikke et uviktig valg dette her, sier Ropstad og legger til at han forstår at det er et betydelig engasjement.

KrF høvding: Ingen har angrepet kristenfolket mer enn Ap.

– Men de rapportene jeg har fått, og de møtene jeg har deltatt på, viser at tonen stort sett er meget god, sier han.

Noe av det som har skapt bølger internt i KrF, er et intervju med statsminister Erna Solberg i DN. Der angrep hun også prosessen i KrF. Ifølge henne kan snuoperasjonen «svekke tilliten til det politiske systemet, og at det på kort sikt ikke er noen vei tilbake for KrF hvis partiet nå velger sentrum-venstre.»

Varamedlem til KrFs sentralstyre Erik Lunde, skriver på Twitter:

«Sterke saker. Erna brenner alle broer og ber i realiteten KrF å velge henne foran Knut Arild Hareide. Men det spørs om KrF vil ofre lederen sin.»

Ingen fare for demokratiet

Nestleder Ropstad avviser Solbergs kritikk av den prosessen som KrF er inne i.

– Vi vet at noen vil hevde at det vi gjør, vil være i strid med hva vi sa i valgkampen. Det gjelder om vi velger høyre eller venstresiden, sier Ropstad og viser til at for å få legitimitet rundt prosessen, har det vært riktig å innkalle til et ekstraordinært landsmøte.

Les også: KrF mangler regler for å hindre kupp

Derimot deler ikke Ropstad Hareides kritikk av de politiske signalene fra Solberg. Han synes det er naturlig at hun forsvarer seg, når Hareide har kritisert henne så sterkt.

– Har Hareide vært for hard med Høyre?

– Ja, jeg er uenig med ham og mener at vi de fem siste årene har fått mye gjennomslag for KrFs politikk, sier Ropstad.

Utidig innblanding

– Jeg synes dette er en utidig innblanding, nå når Knut Arild og partiet innstendig har bedt om at vi må få eie denne prosessen selv, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Han er en varm støttespiller for Hareides prosjekt.

– Det er et tankekors at de sterkeste meningene kommer fra den ene siden, og spesielt fra det største partiet på den ene siden, mens det største partiet på den andre siden har vist respekt for prosessen vi er inne i, legger han til, med henvisning til Arbeiderpartiet.