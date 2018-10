Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande hadde ingen forhåndsvarsler om hva som var på gang. Hun satt i et møte da han forrige fredag fikk en tekstmelding fra KrF-leder Knut Arild Hareide, en mann hun hadde samarbeidet nært med i en årrekke.

Hareide varslet at han ville regjere med venstresiden. Hele Solberg-regjeringen sto plutselig på gyngende grunn.

– Hvordan føltes det å lese den meldingen?

– Jeg har ikke lyst til å beskrive det. Men det er riktig at jeg ikke hadde fått noen forvarsler, sier Skei Grande til Aftenposten.

– Har du rukket å ta en lengre prat med ham etterpå?

– Nei. Jeg tror han har det veldig travelt.

At Skei Grande fikk beskjed på SMS, kommer frem i en sak i VG lørdag, der avisen omtaler dramaet i dagene og timene før Hareides sjokktale. Under pressekonferansen som ble holdt fredag 5. oktober, sa KrF-lederen at han ville anbefale sitt parti å søke regjeringsmakt med venstresiden.

Fakta: Derfor er KrF-valget viktig 2. november vet vi om KrF går til høyre eller venstre. Får partilederen gjennom sitt syn, blir det en venstresving som stopper hos Ap.

Skjer det, mister Erna Solbergs regjering styringsflertallet på Stortinget. Hun vil da trolig søke avskjed eller blir felt.

Deretter vil KrF gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Dersom Hareide taper kampen om retningsvalg, og landsmøte går mot Høyre og Frp, vil KrF gå inn i dagens regjering. Flere kommentatorer tror det da vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som partileder.

En tredje mulighet er at KrF fortsetter i opposisjon.

Ibux fra Bollestad

Statsminister Erna Solberg fikk kvelden i forveien telefon fra Hareide. Hun oppholdt seg da på FN-møter i New York. Fredag morgen, i minuttene før han skulle holde sin viktige tale, satte KrF-lederen seg ned for å varsle de andre partilederne om hva han skulle si.

Han følte seg dårlig, men nestleder Olaug Bollestad hjalp ham med Ibux og Paracet. I tur og orden varslet han Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Frp-leder Siv Jensen hadde også fått beskjed. Bare Skei Grande satt i møte og måtte nøye seg med en tekstmelding. Dette kommer frem i VGs artikkel.

– Hadde du virkelig ingen følelse av at Hareide ville skifte side? Han hadde jo utgitt bok med mye Ap-ros noen dager i forveien?

– Sånne ting er lettere å vurdere i ettertid enn i samtid. Men jeg ble overrasket. Dette var jo bare noen dager etter at vi sto sammen med KrF i vandrehallen og la frem opplegget for regionreformen, den største delegeringen av makt siden 1970-tallet, sier Trine Skei Grande til Aftenposten.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad drar landet rundt på KrF-møter og gjør rede for sine ulike syn. I Trøndelag var det hallelujastemning for Hareides valg.

Mange holder pusten

Statsbudsjettet er fremlagt, men norsk politikk dreier seg nå i all hovedsak om KrFs landsmøte 2. november. Der blir det avgjort om partiets flertall vil inn i Solberg-regjeringen, eller i stedet på Hareides anbefaling gå til venstre og styre med Ap og Sp.

– Hvordan tror du det går i KrF?

– Jeg tar ikke på meg å tippe. Men jeg håper det er politiske saker som blir drivende for debatten – og ønsket om gjennomslag. Der synes jeg at vi har mange gode argumenter – i regjeringsplattformen og i statsbudsjetter vi har lagt frem.

– KrF har gått frem og Venstre tilbake på meningsmålinger etter Hareides tale. Bekymrer det deg?

– Jeg er bekymret over Venstres målinger. Jeg tror det er viktig at vi blir bedre til å vise frem hva vi har fått til, sier Trine Skei Grande.