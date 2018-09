– Regionreformen henger ikke på Ap, henger ikke på Finnmark, men henger på Høyre og Regjeringen, sier hun i et svar til Høyres finanstalsmann Henrik Asheim.

Asheim mener Ap-leder Jonas Gahr Støre svikter sine egne når han ikke står støtt bak sammenslåingen av Finnmark og Troms.

– Støre fører sine egne over hele landet bak lyset i denne saken. Når han åpner for å bøye av i Finnmark, skaper han store problemer ikke bare for Høyres fylkespolitikere, men også sine egne, sier Asheim.

I Aftenposten fredag fikk Støre også kritikk fra fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag. Han mener Ap-lederen ikke er tydelig nok på at Stortingets vedtak om fylkessammenslåinger skal følges opp.

– Høyre mangler gjennomføringsevne

– Det virker som om Henrik Asheim er sendt ut for å få oppmerksomheten vekk fra Erna Solbergs manglende gjennomføringsevne. På flere områder har Høyre lansert en idé, men når de skal gjennomføre, blir det noe helt annet, sier Tajik.

Som eksempel på «manglende gjennomføringsevne», nevner hun:

Avbyråkratiseringen ble i stedet rene, flate kutt på alle områder.

Nærpolitireformen ser i gjennomføringen ut til å bli en fjernpolitireform, ifølge Tajik.

– Reformen som skulle gi mer robuste regioner, ser ikke ut til å tåle møtet med virkeligheten. Det er et problem som Høyre har skapt, og som det er naturlig å vente at Høyre i regjering også løser. Høyre lanserer hårete reformer og ender opp med å gjennomføre noe helt annet, sier Tajik.

Hun sier at Ap har vært imot regionreformen hver gang den har vært behandlet i Stortinget.

At Ap i Akershus sammen med SV, Senterpartiet og Frp er enig om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget har behandlet saken på nytt, forstår hun.

– Regjeringen dundrer på

– Regjeringen har valgt å dundre på. Fylkestingspolitikere fra alle partier forsøker etter beste evne å følge opp. Ap har hele tiden sagt at man burde velge en linje som handler om frivillighet, og som er solid lokalt forankret.

– Likevel har Regjeringen valgt å tvinge sammen fylker som i forkant ikke har hatt en prosess, og nå ser vi konsekvensene, sier Tajik.