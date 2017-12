Hun sier de ubehagelige opplevelsene som regel skjer i sosiale sammenkomster i etterkant av møter, gjerne fellesmøter med flere partier og på landsmøter.

– I enkelte sammenhenger kan det råde en helt spesiell stemning.

– Det kan være direkte ubehagelig for unge kvinnelige politikere på 18-19-20 år på enkelte sammenkomster.

I ungdomspartiene er det stort aldersspenn. Lederne er ofte mellom 25 og 30 år, mens medlemmene er fra 18 og oppover.

Hun sier KrFU-jenter kan være spesielt utsatt.

– KrFU-jenter blir sett på som et target i enkelte sammenhenger. Det er stas hvis man greier å legge ned en KrFU-er fordi vi skal være så konservative, «hard to get». Det gir «high esteem» blant gutta. Det snakkes det åpent om.

Hun sier det imidlertid ikke blir gjort noe med det.

– Vi sitter, gjerne to jenter, sammen på hotellrommet på kvelden og snakker om det som har skjedd, og så skjer det ikke noe mer. Ingen andre får vite om det.

– Avslører politisk ukultur

Halgunset var nestleder i Akershus KrFU da KrFU-politiker Julia Sandstø varslet at hun ville trekke seg på grunn av trakassering.

– Det er utrolig skuffende at det tok så lang tid før det ble tatt tak i det Julia opplevde. Det er skremmende å tenke på at det også kan ha rammet andre og at dette kan føre til at flere holder hendelser skjult.

– Julia ble fortalt at det var hennes egen feil. At hun fremstilte seg på en feil måte. At hun var utfordrende. At det var hennes skyld. Ingen tok ansvar. Det synes jeg er helt forkastelig.

Hun mener KrFU-ledelsens håndtering avslører en politisk ukultur.

Dysses ned

Hun sier partiene ikke snakker om dette, ikke er oppmerksomme på det og ikke har rutiner for å ta opp eller registrere hendelsene.

– Når man innlosjerer unge politikere på hotell med etterfølgende sosiale hendelser, sene kvelder, gjerne med alkohol, så bør det samtidig være en bevissthet i partiene om hvordan man skal oppføre seg.

I KrFU er det alkoholforbud.

Halgunset sier mange jenter ender opp med å ta på seg skylden for trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det er så leit. Det disse jentene trenger å høre, systematisk, er at dette ikke er deres feil.

Hun sier hun selv har opplevd flere ubehagelige og ekle episoder på felles arrangementer, men også i KrFU-sammenheng.

Fikk ikke snakke om saken

Tidligere fylkessekretær i KrFU, Audun Lillekjendlie, er opptatt av at ledelsen i ungdomspartiene må håndtere slike saker bedre.

Han engasjerte seg også i Sandstøs sak og tok direkte kontakt med KrFU-ledelsen.

Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Lillekjendlie ble også kalt inn til KrFU-ledelsen.

– Jeg fikk tydelig beskjed om at jeg ikke måtte snakke om saken. De sa at det var viktig at det skulle være ro i partiet, og det var viktig at jeg hadde tillit til ledelsen.

– Det virket som om det viktigste for dem var at omdømmet til partiet ikke skulle skades.

Han sier det er bra at Sandstøs historie nå blir kjent.

– Også i andre partier vet jeg at det er saker som ligger og ulmer. Kanskje de nå får mot til å si ifra de også, når Julia forteller sin historie.

Andre unge partiledere reagerer: – Vondt å lese

Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner, sier «det var veldig vondt å lese om Julias historie».

– Det er viktig å lære av slike saker. Jeg er opptatt av at terskelen for å si fra i Unge Høyre skal være lav. Jeg håper de vil si fra dersom de opplever noe ubehagelig.

– Det er utrolig trist å lese om Julias opplevelser. At folk står frem er med å senke terskelen slik at folk våger å varsle, det er viktig, sier AUF-generalsekretær Renate Tårnes.

Hun sier at også i AUF har det vært slike hendelser, både mindre episoder og mer alvorlige.

– Vi jobber mye for å motvirke dette og for at flere skal føle trygghet i å varsle.

– Ingen skal føle at det er «deres skyld»

Generalsekretær i KrFU, Otto Galtung, kommenterer opplysningene i denne saken gjennom følgende epost:

– KrFUs ledelse tok tak i det Julia hadde opplevd med en gang, og daværende generalsekretær dro til hennes hjemsted dagen etter at ledelsen ble varslet.

– Våre retningslinjer sier at «KrFU har som utgangspunkt å ta på alvor og tro på historien til den utsatte part». Ingen som utsettes for hverken det Hedvig forteller om eller det Julia opplevde, skal høre at det er deres skyld.

– Når Hedvig sier hun har opplevd ubehagelige og ekle episoder i KrFU-sammenheng, er det svært alvorlig. Etter å ha fått opplyst det gjennom Aftenposten, tok jeg kontakt med Hedvig for å høre hva dette gjelder, slik at vi kan ta tak i det. Vi er helt avhengige av at man varsler om slikt for å kunne gjøre noe med det.