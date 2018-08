Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte Erna Solbergs uttalelser om kontantstøtte i en tale på AUFs sommerleir på Utøya fredag.

Før han angrep statsministeren, slo han fast til de 1000 fremmøte AUF-erne at «lyset fra Utøya trumfer det mørke nettet.» Han siktet til all netthetsen som mange AUF-ere har opplevd etter terrorhandlingen i 2011, og som A-magasinet nylig har skrevet om.

Solberg mente kontantstøtten blir tillagt for stor vekt

Statsministeren ga i et intervju med Aftenposten uttrykk for at kontantstøtten får for stor del av skylden for at innvandrerkvinner ikke er i jobb.

– Jeg tror jo ikke at det er kontantstøtten som gjør at de er hjemme. Det må vi begynne å være ærlige om. Selv om det er flere kvinner med innvandrerbakgrunn som er hjemme, så betyr ikke det nødvendigvis at det skyldes kontantstøtten, sa hun fortsatte:

– Spørsmålet som må stilles, er om de ville vært i jobb hvis de ikke hadde fått kontantstøtte. Jeg tror utfordringene ligger helt andre steder, sa hun.

Ville blitt faktasjekket som uriktig

Disse uttalelsene har fått Støre til å reagere. Fra talerstolen på Utøya kom han med følgende uttalelser:

– Statsministeren sier at selv om flere innvandrerkvinner blir hjemme, skyldes det ikke nødvendigvis kontantstøtten. Hun tar feil. Forskningen viser at kontantstøtten bidrar til det. Faktisk.no ville sagt at «statsminister, dette er ikke riktig», sa han.

Kontantstøtten har i disse dager 20 års jubileum. Ifølge Støre er det utbetalt 50 milliarder kroner i støtte i alle disse årene.

– Vi må ikke bruke femti nye milliarder på en ordning som gir så skjeve resultater, sa han.

Støre: Forskning er ganske tydelig

Etter talen spurte Aftenposten Støre om han ikke mener at statsministeren kan ha noe rett i det hun sier. Han svarte da at «forskning er ganske tydelig på sammenhengen mellom kontantstøtten og mødre med innvandrerbakgrunn som er hjemme» og viste til at en større andel innvandrerkvinner enn andre er hjemme.

– Jeg mener det er grundig dokumenter i flere sammenhenger, og jeg synes det er viktig å være ærlig om det. Det er sterke argumenter som sier at det ikke er bra for de barna og heller ikke for foreldrene, sier han.

På spørsmål fra Aftenposten om forskning også viser dette etter at kontantstøtten nå bare gis til ettåringer, uttaler han at «det kan endre noe av vektleggingen.»

Han presiserer imidlertid at «terskelen inn i arbeidslivet i utgangspunktet er høyere» for en del innvandrerkvinner enn for etnisk norske kvinner. Når de så får en økonomisk mulighet til å stå utenfor, mener han den blir enda høyere.

Flere offentlige utvalg har foreslått å fjerne kontantstøtten. Faktisk.no sjekket for ett år siden to uttalelser om Venstre-kontantstøtte, men de var ikke identiske med de Erna Solberg kom med i Aftenposten.

Utålmodige AUF-ere

Støres angrep på statsministeren falt i god jord hos AUF-erne, som deler moderpartiets syn på kontantstøtte. Men debatten etter Støre innlegg viste tydelig at AUF-erne ønsker en mer liberal flyktningpolitikk og en mindre oljevennlig klimapolitikk enn Støre.

Flere gikk hardt ut mot signaler fra lederen av Aps innvandringsutvalg, Masud Gharahkhani.

– Mange er opprørt, sa Thuva Øveraas, leder i Oslo AUF, om signaler fra utvalget.

– Det er ikke det medlemmer av Ap har bestilt, mente hun.