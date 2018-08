Erna Solberg har vært statsminister i snart fem år. Det har vært mange endringer fra originalbesetningen i 2013.

Fra regjeringen som tiltrådte 16. oktober 2013, har 11 av 18 ministre forsvunnet.

Her er oversikten:

Robert Eriksson, arbeidsminister (oktober 2013- desember 2015):

Ble byttet ut i en kabal der Solberg satte inn Anniken Hauglie som arbeidsminister.

Da han gikk av, la han ikke skjul på at han gjerne skulle fortsatt.

– Det er en spesiell dag. Jeg skulle gjerne fullført det jeg er i gang med, men sånn er politikken, sa Eriksson da til NRK.

Eriksson var i løpet av de to årene han satt som minister flere ganger i konflikt med arbeidsorganisasjonene, og Høyre skal ha vært kritiske til måten han håndterte forholdet til LO på.

Etter han gikk av, ga Eriksson ut en bok der han skrev at Erna Solberg kalte ham inn på teppet og konfronterte ham med rykter om at han hadde et forhold til den politiske rådgiveren sin. Han hevder det ikke hadde noen betydning for at Solberg senere ikke fant plass til ham i Regjeringen.

Eriksson har senere forlovet seg og fått barn med rådgiveren.

Tord Lien, olje og energiminister (oktober 2013-desember 2016):

Satt fra oktober 2013 til desember 2016. Trakk seg fordi han ønsket å prioritere familien etter å ha sittet tre år i statsrådsstolen.

Han ble med det den olje- og energiministeren som har sittet lengst noensinne.

Anders Anundsen, justisminister (oktober 2013-desember 2016):

Anundsen var omstridt som justisminister, og var i hardt vær i forbindelse med flere saker under sin drøyt to år lange periode som statsråd:

Kort tid etter at han tiltrådte, la han ut et bilde på Facebook der han brant Tønsbergs Blad og oppfordret folk til å boikotte avisen, fordi han mente den hadde drevet en kampanje mot ham og Frp.

Samarbeidspartiene V og KrF kom med sterk kritikk av Anundsen for utsending av asylbarn.

Han la også ut en omstridt «skrytevideo» der han fortalte om alt han og departementet fikk utrettet som ikke mediene dekket.

Senere fikk han knallhard kritikk fra Riksrevisjonen for ikke å ha gjort nok for å bedre beredskapen etter 22. juli.

Per-Willy Amundsen, justisminister (desember 2016-januar 2018):

Overtok som justis- og beredskapsminister etter Anundsen, og satt til Sylvi Listhaug ble tildelt justis-, beredskaps- og innvandringsfeltet.

Anundsen var svært omstridt allerede før han tiltrådte, blant annet for å ha kommet med en rekke omstridte uttalelser om klima og innvandring på Twitter. Han skrev blant annet dette:

«Regjeringen er mer opptatt av asylsøkernes rettigheter enn trygghet for norske kvinner.»

Under valgkampen i 2017 svarte han følgende på et utspill fra Hadia Tajik om at Ap ville ha flere politi i distriktene: «Det er rørende at Ap er blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli». Amundsen gikk senere ut og beklaget utsagnet på sin Facebook-konto.

Solveig Horne, barne- og likestillingsminister (oktober 2013-januar 2018):

Horne var også omstridt allerede da hun tiltrådte, etter uttalelser som at jenter også har ansvar for voldtekt, om at hun ville legge ned Likestillingsombudet, og kutte støtten til homo-organisasjoner.

Allerede på sin første dag i statsministerstolen gikk Solberg ut og sa hun hadde full tillit til barne- og likestillingsministeren på tross av uttalelsene.

Hun var først barne-, likestillings- og inkluderingsminister, frem til 2016, da hun ble barne- og likestillingsminister.

Hun fikk ikke plass i kabalen til Erna Solberg da Venstre gikk inn i Regjeringen i januar i år.

Sylvi Listhaug (oktober 2013-mars 2018):

Sylvi Listhaug startet som landbruks- og matminister i 2013. Hun ble flyttet til justisdepartementet der hun fikk ansvar for innvandring og integreringsfeltene, før hun i januar 2018 overtok roret for hele departementet som justis- beredskaps- og innvandringsminister.

Hun har stadig vært i hardt vær på grunn av sin harde retorikk, der hun blant annet har beskyldt KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer opp etter ryggen», og sin stempling av nettovergripere som «monstre». Gang på gang måtte Erna Solberg svare for Listhaugs uttalelser.

Under valgkampen i 2017 måtte hun tåle kritikk da hun med et helt kobbel av presse på slep reiste til Rinkeby i Sverige for å advare mot «svenske tilstander» i Norge.

Listhaug ble presset til å trekke seg i mars i år, etter at hun la ut et bilde på Facebook med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» – og påfølgende oppfordring: «Lik og del».

Listhaug trakk seg bare timer før Stortinget skulle behandle et mistillitsforslag mot justisministeren og et mulig påfølgende kabinettsspørsmål som kunne felt hele Regjeringen.

Per Sandberg, fiskeriminister (desember 2015-august 2018):

Sandberg gikk ut av Regjeringen mandag 13. august etter å ha innrømmet at han brøt med statsrådenes sikkerhetsregler på to punkter under sin mye omtalte ferie til Iran sammen med den nye kjæresten, norsk-iranske Bahareh Letnes.

Sandberg unnlot å melde fra til Statsministerens kontor om ferien, og han tok også med seg tjenestetelefonen på reise både til Kina og Iran, noe som er i strid med sikkerhetsanbefalingene.

Sandberg sier han ikke hadde noe annet valg enn å trekke seg, fordi «mediene bygget opp Bahareh som en spion». Under en forelesning for journaliststudentene på høyskolen Oslo Met sist uke sa han at han «fikk valget mellom å fortsette som statsråd eller være kjæreste med Bahareh».

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister oktober 2013-august 2018)

Frp-nestlederen sier han trekker seg for å følge familien til USA, der kona har fått jobb på et sykehus.

Solvik-Olsen er den siste av Frp-statsrådene, unntatt Siv Jensen, som går ut av den opprinnelige Solberg-regjeringen.

Terje Søviknes, olje- og energiminister (desember 2016-august 2018):

Terje Søviknes ble olje- og energiminister i 2016.

Søviknes var en stjerne i Frp på 90-tallet, men trakk seg etter en skandale der han hadde seksuell omgang med en 16-åring på landsmøtet i 2000.

I statsråd på fredag går Søviknes av og stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg tar over.

Høyre-statsråder som er byttet ut siden 2013:

Tine Sundtoft, klima- og miljøminister

Thorhild Widvey, kulturminister

Vidar Helgesen, EØS-minister, klima- og miljøminister

Børge Brende, utenriksminister

Elisabeth Aspaker, fiskeriminister, EØS-minister

Marit Berger Røsland. EØS-minister

Disse Høyre-statsrådene har sittet siden 2013: