Emil André Erstad vil begynne som ny kommunikasjonssjef i Helsingforskomiteen rett over nyttår, skriver Helsingforskomiteen i en pressemelding. – I en tid hvor populismen er på fremmarsj i mange land og hvor grunnleggende institusjoner som demokrati og menneskerettigheter utfordres, kan jeg ikke tenke meg noe viktigere og mer inspirerende enn å jobbe med å forsvare menneskerettighetene sammen med dem som står i frontlinjen, sier Erstad i pressemeldingen.

Tapte på landsmøtet

Erstad kommer rett fra Stortinget og som rådgiver for KrF-leder Knut Arild Hareide. Han har tidligere vært Internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda og leder for KrFU. Han har tilhørt partiets venstrefløy.

Erstad har sammen med sin nåværende sjef, jobbet hardt for at KrF skulle vende seg mot Sp og Ap for å danne regjering, men dette tapte med få stemmer på det ekstraordinære landsmøtet.

Hvor nært Erstad står sin generasjon av unge sosialdemokrater fikk man nylig besvis for.

Skålte i Cava

«Tenk når vi skålte med cava i Berlin for tre år siden, la planer og drømte om dette;) « skrev Emilie Bersaas tidligere nestleder i AUF på Erstads facebook side da striden om linjevalg raste som verst i KrF og lederen hadde lansert sitt linjeskifte. Dette fikk betydelig oppmerksomhet og meldingen ble etter kort tid fjernet, skrv VG.

–Vi gleder oss veldig, og har store forventninger til Erstad som ny kommunikasjonssjef. Han har en spennende bakgrunn og vi håper at han kan være med på å løfte det viktige arbeidet vi gjør med menneskerettigheter i Norge og utland, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.