Presset Listhaug fra Stortingets talerstol: Jeg gir en uforbeholden unnskyldning

Etter nesten to timers debatt og massiv kritikk mot Listhaug, ba hun om ordet og fremførte en sterkere unnskyldning:

– Jeg understreker at jeg gir en uforbeholden unnskyldning. Jeg vil beklage at jeg la ut innlegget. Jeg håper at man faktisk tror meg på at jeg mener dette fra dypet av hjertet, sier Listhaug.

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarte at han «velger å tro henne på det, og tar imot unnskyldningen.»

Men han etterlyste klarere svar på om hun beklager innholdet og budskapet, «kjernen» i saken, som er påstanden om at Ap setter terroristenes interesser foran nasjonens sikkerhet.

– Hvis ikke må vi gå tilbake og spørre statsministeren: Mener regjeringen at Ap truer landets sikkerhet, spør Støre.

I denne saken kan du lese om at Arbeiderpartiet åpner for å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug etter hennes opptreden på Stortinget.

Sa at Ap ikke truer rikets sikkerhet

– Saken kjerne er ikke Listhaugs intensjoner, men funksjonen av slike innlegg som nører opp under konspirasjonsteorier som er farlige. Vi må klare opp i hva statsråden unnskylder, og om statsråden forstår hvor farlig det er å nøre opp slike konspirasjonsteorier, fulgte SV-leder Audun Lysbakken opp.

Da Listhaug for tredje gang gikk opp på talerstolen, svarte hun at «Ap truer ikke nasjonens sikkerhet».

– Vi har ulike syn i denne saken, som dessverre er kommet i bakgrunnen. Men alle partier ønsker å bekjempe terror. Men vi velger ulike virkemidler. I det ligger også unnskyldning for innholdet, sier hun.

Støre fulgte opp og forlangte klart svar på om hun beklager ordlyden i Facebook-innlegget.

– Jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut innlegget og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden, sa statsråden i sitt siste innlegg.

I sitt første innlegg sa Listhaug at det var «aldri i mine tanker at dette kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya» og at «timingen ble feil fordi mange i disse dager går på kino for å se en sterk film om det som skjedde i 2011».

Men hun sa bare «unnskyld» for kommunikasjonen som har såret noen – ikke unnskyld for innholdet og angrepet på Arbeiderpartiet. Selv om hun ble presset gang på gang.

Sanner sa unnskyld

KrF-leder Knut Arild Hareide konkluderte med at det «var helt ulike» unnskyldninger fra Listhaug og statsrådskollega Jan Tore Sanner.

Noen minutter tidligere hadde statsråd Sanner beklaget på vegne av hele Regjeringen overfor Stortinget:

– Jeg har fått et oppdrag fra statsministeren. Hun har bedt om at jeg gir en uforbeholden unnskyldning til de vi har såret med vår kommunikasjon om saken, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Han sa det er viktig at denne beklagelsen blir gitt fra Stortingets talerstol.

Listhaug satt da alene som eneste statsråd på første rad i Stortinget.

Kraftig kritikk

– Totalt falske og uverdige angrep på Arbeiderpartiet som setter samfunnsdebatten på et farlig spor, sa Støre i sitt første innlegg.

Den ene politikeren etter den andre gikk på talerstolen med knallhard kritikk av Listhaug.

– Dette er en kraftig advarsel fra Stortinget om at hun har oppført seg på en måte som ikke er akseptabel for en norsk statsråd, sa Lysbakken.

Den alvorlige og historiske konflikten vokste ut av Listhaugs Facebook-innlegg som anklaget Ap for å gå terroristenes ærend, og krangelen hele uken etter med krav om sletting og beklagelse fra statsminister Erna Solberg.

Skrev på mobiltelefonen

Listhaug fortrakk knapt en mine og var opptatt med mobiltelefonen under deler av Ap-lederens innlegg.

– Uverdig forestilling av sendrektighet, karakteriserte Støre statsministerens håndtering.

– Hvor vanskelig kan det være å si at jeg gikk for langt denne gangen. Si unnskyld, denne gangen ble det ikke slik det skulle blitt. Det er god folkeskikk, mente Sps Marit Arnstad.

– Innlegget fyrer opp under det livsfarlige hatet mot Arbeiderpartiet som finner sted i samfunnet vårt. Det finnes et ulmende hat som er farlig, om at Arbeiderpartiet er forrædere, sa Lysbakken.

Stortinget vil vedta sterk kritikk av Listhaug

Senere i dag vil Stortinget behandle et forslag fra hele opposisjonen med sterk kritikk av Listhaug. Det er det nærmeste opposisjonen kan gå i å kritisere en statsråd uten å fremme mistillit, og med det kunne utløse regjeringskrise.

Forslag ble fremmet av SV-leder Audun Lysbakken på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt:

Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.

– Vi som er representanter bør ikke stille tvil om våre motiver. Det vil redusere tilliten til vårt politiske system, og til Stortinget, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Usaklig, spekulativ og feilaktig i en grad som ikke er en statsråd verdig. Mest av alt fordi den setter den viktige norske verdien tillit under press, sier Hareide.

Tap av statsborgerskap

I selve saken ønsker Ap, Sp og SV at Regjeringen skal komme tilbake med forslag om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Men partiene vil at domstolene av rettssikkerhetshensyn skal avgjøre eventuelle slike tap.

Regjeringspartiet Venstre er enig med opposisjonen, og tar også sterk avstand fra Listhaugs angrep på Ap.

– Totalt urimelige påstander mot Ap, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik. Han mener det er «forståelig» at kritikken fra opposisjonen blir vedtatt senere i dag.

Regjeringspartiene Høyre og Frp ønsker at departementet skal kunne frata fremmedkrigere statsborgerskapet. for å sikre rask inngripen ved behov.