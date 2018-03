Stortingsplassen glapp under valget i høst. Men etter to år som partimedlem er Arild Hermstad (51) på vei til topps i Miljøpartiet de grønne.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt Hermstad til å overta vervet etter Rasmus Hansson, som trekker seg som nasjonal talsperson under landsmøtet til våren.

Partiets nye lederduo blir dermed mest sannsynlig Une Bastholm og Arild Hermstad.

Valgkomiteen mener Hermstad vil «komplettere Bastholm politisk, mediemessig og personlig».

«Han har omfattende organisasjons- og ledelseserfaring. Han er en samlende figur for store deler av våre medlemmer, og han har bevist sin evne til å arbeide med mediene på en effektiv måte,» skriver komiteen videre.

Valgkomiteen mener også at Hermstad «vil gi MDG en tydelig og troverdig stemme utad, inspirere innad og bidra til at vi utvikler og beholder eierskapet til våre kjernesaker i det norske politiske landskapet.»

Han fikk MDG inn på Stortinget. Nå gir han seg i toppolitikken

Rett til topps

Hermstad har, som sin forgjenger, gjort kometkarrière i partiet etter at han meldte seg inn i MDG i februar 2016. Under høstens stortingsvalg var han toppkandidat for MDG i Hordaland, og lå på flere målinger an til å sikre seg stortingsplass.

Da Hansson ble headhuntet fra WWF og innstilt som toppkandidat for MDG i Oslo til fordel for Hanna Marcussen for seks år siden, vakte det stor oppstandelse i deler av partiet.

Hermstad tror ikke hans nominasjon til lederduoen er like kontroversiell.

– Jeg håper selvfølgelig folk diskuterer det, men jeg har vært sentralstyremedlem i ett år, og føler partiet har tatt imot meg på en bra måte. Vi er et parti som er åpent for nye folk som ikke har drømt om en politisk karrière hele livet, og som heller ikke har gått noen partiskole, sier Hermstad.

Berit Roald / NTB scanpix

– Une er en bedre politiker

MDGs lederstruktur, med to likestilte nasjonale talspersoner i stedet for en leder, har til tider skapt konflikt i partiet. Aftenposten har tidligere skrevet at samarbeidet mellom Rasmus Hansson og partiets forrige kvinnelige nasjonale talsperson, Hilde Opoku, skar seg fra dag en.

Konflikten kom opp i dagen under landsmøtet for to år siden, da Rasmus Hansson nektet å fortsette som nasjonal talsperson om han ikke fikk med seg Une Bastholm.

– Jeg tror at samarbeidet med Une kommer til å bli et bra felles prosjekt. Jeg har også hatt samtaler med henne om hvordan det kan fungere, sier Hermstad.

Han mener de utfyller hverandre slik:

– Jeg har mer erfaring med organisasjonsbygging og mer ren ledererfaring, og vil ha et blikk for hele organisasjonen. Une sitter på Stortinget og vil være den som følger den nasjonale politikken nærmest. Jeg regner henne som en bedre politiker enn meg selv, sier han.

– Skulle gjerne vært i KrFs sko

– Valget gikk ikke så bra som partiet hadde trodd og håpet, og partiet fikk ikke vippeposisjonen dere ønsket på Stortinget. Hva blir din viktigste oppgave hvis du tar over ledervervet?

– Vi må få opp igjen troen på at vi skal klare å vinne valgene, og få tilbake gløden vi hadde spesielt de siste ukene i valgkampen.

– På Stortinget er KrF nå i den posisjonen vi ønsket å ha. Frem til neste valg er det viktig å ha god dialog med partiene som kan vippe et flertall for å få påvirket. Men jeg skulle gjerne vært i KrFs sko, sier Hermstad.

– Rasmus Hansson har vært en markant talsperson i MDG. Hvordan blir det å fylle hans sko?

– Det er en enorm oppgave. Rasmus har gjort en strålende innsats for partiet, og fikk oss inn på Stortinget. Det viktigste jeg kan hente fra ham er inspirasjon til å videreføre arbeidet, sier Hermstad.

Får fortsatt motstand

Hermstads motkandidater, Ståle Sørensen fra Drammen og Farid Shariati fra Finnmark, sier begge til Aftenposten at de kommer til å fastholde sine kandidaturer tross valgkomiteens enstemmige innstilling.

– Jeg mener det er sunt og naturlig for et parti på størrelse med MDG at en lederkandidat har en motkandidat, sier Sørensen. Han er billedkunstner og tidligere Venstre-medlem.

– Jeg opprettholder mitt kandidatur fordi jeg reelt opplever at jeg har bred og god oppslutning, og mener jeg har egenskaper og et geografisk utgangspunkt som vil gi partiet et spennende alternativ til Arild, sier Fariati.

Han er født i Iran, kom til Sverige som asylsøker, og har bodd i Finnmark siden 2008. Han er nå fylkesleder i Finnmark MDG.