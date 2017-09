Hareide taler til KrFs landsstyre

Saken oppdateres

KrF klarte såvidt å komme over sperregrensen i stortingsvalget, og gjorde sitt dårligste valg etter krigen med en oppslutning på 4,3 prosent.

Partileder Knut Arild Hareide er blitt beskyldt for å ha hatt en uklar valgkampstrategi, ved blant annet å åpne både for Høyre- og Arbeiderpartissamarbeid. KrF har sagt at det går til valg på en blågrønn regjering, med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Først den siste uken før valget sa Hareide klart fra at partiet ikke vil felle den sittende regjeringen dersom det ikke blir blågrønt flertall, men at han ikke ville frede den for fire år.

Partiledelsen har sagt at den ikke vil sitte i regjering med Fremskrittspartiet og at den heller ikke vil ha en samarbeidsavtale med dagens regjering, slik den har hatt de siste fire årene. Det er derfor knyttet spenning til hva slags forhold partiet vil ha til Høyre og Fremskrittspartiet i denne perioden.

Torsdag kveld var Hareide sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen hos statsminister Erna Solberg for å diskutere veien videre. Det eneste de ble enige om var å fortsette samtalene neste uke.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sa til Aftenposten torsdag at han mener KrF bør gå inn i Solberg-regjeringen.