Hareide til KrFs landsstyre: Vi holder fast ved det vi sa om samarbeid i valgkampen

Saken oppdateres

KrF-lederen slo i formiddag fast at KrF kommer til å holde fast ved den regjeringsstrategien partiet la før valget.

– Til alle de som har spurt meg de siste ukene om KrF kommer til å gjøre det samme etter valget som vi sa før valget, vil jeg svare: Selvsagt.

Han gjentok at KrF ikke går i noen regjering med Frp og at partiet heller ikke ønsker noen samarbeidsavtale med sittende regjering.

– Mitt råd er klart: Vi skal gjøre det vi sier og si det vi gjør.

Heiser fanen i verdispørsmål

– Jeg og KrF kommer til å bruke de neste fire årene på å utfordre de andre partiene, sa KrF-lederen og siktet til sorteringssamfunnet.

Han henvendte seg direkte til «Audun, Jonas, Trine, Erna og Siv» og spurte når de skal begynne å snakke om konsekvensene av sin egen politikk.

– Er det virkelig slik at «alle skal med», slik vi hørte i valgkampen? Noen mener det er greit å sortere bort barn med Downs syndrom fordi de mener menneske med Downs ikke kan leve fullverdige liv. Og til de på Stortinget som fremdeles er for aktiv dødshjelp: Hvordan kan menneskeverdet graderes slik noen har ”verdige liv” mens andre ikke? Vi kommer ikke til å være stille i disse sakene. Vi kommer til å gå på talerstolen uke etter uke. Vi kommer til å gå på talerstolen uke etter uke. Vi kommer til å fremme forslag og skape debatt. Vi skal kjempe kampen for det ukrenkelige menneskeverdet fra livets begynnelse til livets slutt. Fordi dette er en del av KrFs DNA, sa han.

Lover å snu hver sten etter nederlaget

– Valgkampen 2017 vil ikke gå inn i historiebøkene som en av de beste, sa Hareide til landsmøtet fredag formiddag.

– Men så er det vel ingen som meldte seg inn i dette partiet fordi vi er medgangssupportere, sa Hareide.

– Vi skal reise oss igjen.

KrF klarte så vidt å komme over sperregrensen i stortingsvalget, og gjorde sitt dårligste valg etter krigen med en oppslutning på 4,3 prosent.

– Vi skal lære av dette og mobilisere før valget i 2021, sa Hareide som lover å snu hver sten.

– Vi kan snu dette skipet. Vi kan på ny skape stolthet og oppslutning rundt KrFs samfunnsprosjekt. Det høres kanskje rart ut, men motgangen motiverer meg. Det er nå det gjelder, sa Hareide som benyttet talen sin til å gi en spesiell takk til Hans Olav Syversen og Line Henriette Holten Hjemdal som mistet stortingsplassene sine etter det dårlige valgresultatet.

Kritisert for strategi

Partileder Knut Arild Hareide er blitt beskyldt for å ha hatt en uklar valgkampstrategi, ved blant annet å åpne både for Høyre- og Arbeiderparti-samarbeid. KrF har sagt at det går til valg på en blågrønn regjering, med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Først den siste uken før valget sa Hareide klart fra at partiet ikke vil felle den sittende regjeringen dersom det ikke blir blågrønt flertall, men at han ikke ville frede den for fire år.

Partiledelsen har sagt at den ikke vil sitte i regjering med Fremskrittspartiet og at den heller ikke vil ha en samarbeidsavtale med dagens regjering, slik den har hatt de siste fire årene. Det er derfor knyttet spenning til hva slags forhold partiet vil ha til Høyre og Fremskrittspartiet i denne perioden.

Les også Trine Eilertsens kommentar. Spørsmålet er om mange nok savner KrF.

Torsdag kveld var Hareide sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen hos statsminister Erna Solberg for å diskutere veien videre. Det eneste de ble enige om var å fortsette samtalene neste uke.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk sa til Aftenposten torsdag at han mener KrF bør gå inn i Solberg-regjeringen. En ringerunde Dagen har foretatt på Sør- og Vestlandet og langs kysten sørpå til Østfold, viser at et stort flertall av de lokallagslederne som svarte sa nei til å regjere med Frp. Men 25 sa ja. Kilder sentral i KrF antyder at flertallet ville vært større for å avvise Frp-samarbeid om Dagen hadde kontaktet lokallag i hele landet.