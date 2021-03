Statssekretær: Dra hjem fra hytta for å teste deg

Helsedepartementet oppfordrer alle som blir syke mens de er på hytta, til å reise hjem og teste seg – for ikke å overbelaste den lokale testkapasiteten.

Bergmannsgata på Røros. Kommunen melder om sterkt press på kapasiteten fordi hyttefolk vil teste seg. Foto: Heiko Junge / NTB

Flere kommuner melder om hardt presset kapasitet koronatesting fordi hyttefolk vil ta prøven der.

– Vi oppfordrer alle som er på hytta og blir syke, til å reise hjem. Det samme gjelder om man blir ringt opp og satt i karantene. Da bør man reise hjem og teste seg i sin egen kommune for å unngå å overbelaste hyttekommunenes testkapasitet, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) til NTB.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Røros har kontaktet Trondheim

Røros opplever at folk reiser på hytta for å ta karantenetiden der. Nå er testkapasiteten i kommunen sprengt.

– Testkapasiteten i kommunen vår er veldig utfordret nå, sier Røros-ordfører Isak Veierud Busch (Ap) til NTB.

I løpet av pandemien har den lille trøndelagskommunen med 5.500 innbyggere hatt totalt fem bekreftede smittetilfeller.

– Det er definitivt en økt risiko for at hyttefolk kan ta med seg smitte til Røros, sier Busch.

Han understreker at de aller fleste er flinke til å overholde smittevernreglene.

Gjelder også andre kommuner

Røros har nå kontaktet Trondheim kommune fordi hyttefolk, spesielt fra Trondheim, tester seg på Røros.

– Vi ber folk om å dra hjem om de blir syke, og teste seg i egen kommune, da også de øvrige hyttekommunene vil kunne ha utfordringer knyttet til testkapasitet, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Busch understreker at problemet med folk som tester seg på Røros, også gjelder hytteeiere fra andre kommuner enn Trondheim.

Røros kommune har også ansvaret for koronatesting for nabokommunen Os, hvor det også er mange hytter.

Kragerø vil ikke teste hyttefolk

Også i Kragerø er testkapasiteten sprengt. Derfor avviser nå kommunen hytteeiere som ringer og ber om koronatest, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Kommunen opplyser at lokalbefolkningen vil bli prioritert i påsken. Ordfører Grunde Knudsen (Sp) sier til NRK at det siden helgen er et titalls hyttegjester som har ringt.

– De må reise hjem, sier ordføreren.