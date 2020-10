Siv Jensen: – Frp er og vil alltid være et parti som setter norske interesser først

Frp-leder Siv Jensen mener at for mange kompromisser i regjeringen skapte grobunn for det nasjonalistiske opprøret i partiet.

Frp-leder Siv Jensen vil ikke blande seg inn i nominasjonen av Carl I. Hagen i Oslo og i Oppland. Foto: Ketil Blom Haugstulen

16. okt. 2020 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Partileder Siv Jensen har kvalt et nasjonalistisk opprør i Frp.

I vår sendte Oslo Frp sjokkbølger inn i partiet med sende inn forslag til landsmøte hvor det ønsket å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn.» I begynnelsen av september avviste landsstyret i Frp Oslo-partiets resolusjon.

I Agder ville en nasjonalliberalistisk fløy kaste den sittende stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen. Men etter interne runder er hun foreslått på topp.

I Bergen er Frp-laget oppløst og fire sentrale politikere ekskludert. Her skal det også ha vært strid om partiets linje.

Lørdag samles Frp til landsmøte. På grunn av korona-epidemien er det delt på ulike plasser landet rundt og bundet sammen av videokonferanser.

– Er det en strid om Frps sjel – mellom den mer nasjonalistiske og den liberalistiske fløy?

– Nei. Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi har slike fløyer. I partiet er det bred enighet om det ideologiske grunnlaget. Så har det vært noen få som har ønsket å dreie litt på begrepsbruken. Det ble det slått ned på i landsstyret i september, så den debatten er vi ferdig med, sier partileder Siv Jensen til Aftenposten.

Hun viser til at Oslo Frps resolusjon ble nedstemt med overveldende flertall.

Regjeringsslitasje har skylden

Ifølge partilederen er hele problemstillingen oppkonstruert.

– Frp er og vil alltid være et parti som setter norske interesser først. For å være ærlig så tror jeg mye av dette kommer av at vi i mange år satt i regjering. Det ble stadig vanskeligere for oss å drive primærpolitikk, fordi vi måtte kompromisse, forklarer hun.

Nå beskriver Jensen et parti der stemningen er mye bedre.

– Vi er i ferd med å finne formen igjen som et opposisjonsparti som dyrker egen politikk. Det er det mange har savnet, men nå er det tilbake, slår hun fast.

Stortingsrepresentant Åshild Brunn-Gundersen (Frp) Foto: Fredrik Hagen

– Vi er i ferd med å finne formen igjen som et opposisjonsparti som dyrker egen politikk, sier Siv Jensen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Eksklusjoner i Bergen

Det er helt uvisst når Når Frp igjen har partilag i Norges nest største by.

Jensen sier hun egentlig ikke ser at «saken i Bergen» følger de samme konfliktlinjer. Det vil si mellom de mer «nasjonalistiske og mer liberalistiske».

– Men jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan si så mye mer om disse sakene ettersom de kommer som ankesaker til sentralstyret.

Hagens brennende engasjement

– Ser du Carl I. Hagens ønske om fast stortingsplass som en del av denne debatten?

– Jeg synes det er spennende at Carl har et like brennende engasjement nå som tidligere. Carl som alle andre må følge det programmet vi går til valg på.

Carl I. Hagen (Frp) Foto: Lise Åserud / NTB

– Han har jo vært en støttespiller for de mer nasjonalistiske strømningene?

– Vel, den debatten er vi ferdig med. Resolusjonen ble stemt ned på landsstyret. Partiet er ferdig med den, jeg er ferdig med den og det bør også de være, sier hun.

– Er det en styrke for Frp at Hagen eventuelt stiller som listetopp i Oppland og nummer tre i Oslo?

– Jeg lar alltid nominasjonene skje, uten at jeg som partileder blander meg inn i dem. Det har jeg ikke tenkt å gjøre nå heller, avslutter hun.