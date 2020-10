Klart for første slag om Carl I. Hagens comeback

Søndag avgjøres kampen mellom Carl I. Hagen (76) fra Oslo vest og Lillehammers Wenche Haug Almestrand (53) om stortingsplass for Oppland Frp.

Søndag avgjør nominasjonsmøtet i Oppland Frp om veteranen Carl I. Hagen fra Oslo eller Wenche Haug Almestrand fra Lillehammer skal stå øverst. Foto: Privat / GD

24. okt. 2020 14:14

Lillehammer Frps leder Arne Egil Marsteintredet spår «close race» og at dagsformen til kandidatene vil avgjøre.

Søndag klokken 1100 på Victoria hotell i Lillehammer starter det historiske nominasjonsmøtet i Oppland Frp. Her skal utsendingene fra lokallagene stemme over hvem som skal stå øverst på stortingsvalglisten.

Partiet har idag en representant fra Oppland. Dagens representant, Morten Ørsal Johansen, stiller ikke til gjenvalg.

Frp-veteran Carl I. Hagen er innstilt av valgkomiteen. Men det har ikke skjedd uten adskillig krangel, intriger og protestavganger.

Marsteintredet og et medlem til trakk seg fra nominasjonskomiteen etter at Hagen ble innstilt. Han er selv beskyldt for sverte Hagen etter at han kom i skade for å uttale at «han er for gammel».

– Det kom bare ut. Det var ikke egentlig det jeg mente, sier han i dag.

– Hva mente du?

– Carl I. Hagen er ikke sulten nok til å gjøre noe for Oppland, sier Marsteintredet, som understreker at Hagen «har vært Norges beste politiker».

Hagen var Frps formann fra 1978 til 2006, og gikk ut av Stortinget i 2009.

Carl I. Hagen satser på comeback til Stortinget. Søndag blir det kamp om førsteplassen på Oppland Frps liste. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Hjertet brenner for Oppland

Utfordrer Wenche Haug Almestrand er daglig leder i næringsforeningen Sentrum Drift, har bakgrunn fra forsvaret og sitter i fylkestinget.

Hun er ordknapp og ønsker ingen offentlig duell med Hagen:

– Jeg stiller som motkandidat. Mer ønsker jeg ikke å kommentere før nominasjonsmøtet slik prosessen er nå, sier hun.

Hagen-motstanderne stiller med alternative kandidater på alle plasser. De viser til at Haug Almestrand har vært på tale som toppkandidat i mange år.

– Wenche sitter i fylkestinget og kjemper med nebb og klør for næring og skole. Jeg er ikke for kvotering. Hovedsaken er at man gjør en god jobb. Men så lenge vi er heldig å ha et kvinnfolk som er dyktig, har lyst og er fra Lillehammer, er det ikke tvil.

– Carl I. er ikke fra Oppland. Dette er også en kamp om stortingsplassen om fem år, sier Marsteintredet og sikter til at Hedmark og Oppland da skal slås sammen til ett og samme valgdistrikt i Innlandet.

- Da er det viktig for oss at vi har en kandidat fra Oppland, sier han.

Han viser også til at «hjertet ditt brenner litt ekstra for Oppland når du kommer fra Oppland».

– Stiller Hagen for Oppland, Norge eller seg selv?

– Han jobber for Norge. Han brenner for Norge, mener han.

Lover pensjon og snøscooter-trasé

Hagen har kjørt adskillige mil langs riksvei 4 og slitte grusveier de siste ukene. Ofte med rundhåndede millionløfter i lommene.

I lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen er Hagen karakterisert som «reservetotning» og «villtotning» av tidligere politisk redaktør Hallvard Grotli.

Oppland Arbeiderblad har skrevet om valgturneen med oppslag som «Carl I. Hagen vil kjempe for bedre pensjon og eldreomsorg i Oppland».

Hagen har også skapt konflikt med et forslag om en kontroversiell snøscooter-trasé i Valdres.

– Vi må ha næringsutvikling i Etnedal, vi må trekke flere mennesker dit. En snøscooterløype fra – hva var det nå den heter - Gamlestølen, til Beitostølen, kan bidra til det, sier Hagen.

Utspillet blir møtt av hoderysten av reiselivsaktører som selger naturopplevelser.

– Tøvete. Et fremmedelement med bråk og eksos. Stillheten er vårt viktigste produkt, et verdensprodukt, sier Bjørn B. Jacobsen i Destinasjonskirurgene, som jobber som rådgiver for reiselivet på Beitostølen.

Hagen «finner det ikke riktig å kommentere hva andre har sagt.»

– Etter at jeg ble foreslått på førsteplass har jeg vært i Otta, Etnedal, Lom, Skjåk, Østre og Vestre T. Og jeg snakket varmt for områdereguleringsplanen for Raufoss industripark i Stortinget i går, sier Carl I. Hagen.

Hagen sier at han er «ydmyk» og at det blir en spennende votering.

– Jeg ble forespurt om jeg kunne tenke meg å stille for å berge mandatet, svarer han. Noen mener at med meg som toppkandidat kan vi få tilbake en del mennesker som stemte Frp i 1997, 2001 og 2005.

– I de valgene fikk vi over 20 prosent på landsbasis. Vi har åpenbart mistet en del velgere over 50 år. Med Carl I. på topp har noen tenkt at vi kanskje kan få dem tilbake. Jeg har sagt meg villig til å prøve, sier Hagen.

– Stiller du for Oppland eller Norge?

– Begge deler. Jeg vil være en ombudsmann for befolkningen i Oppland ved å stille spørsmål i spørretimen, skriftlige spørsmål og lignende.

5. desember er det klart for nytt forsøk på Hagen-comeback. Denne gang i Oslo Frp. Hagen stiller til valg på tredjeplassen etter partileder Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde.

– Hvis jeg kan bidra på en plass i Oslo for å få tilbake en del velgere, er jeg villig til det, forklarer han.

– Har Siv Jensen sagt noe om dine comeback-planer?

– Ikke så vidt jeg vet.

– Du har ikke snakket med henne?

– Nei.

Hagen har tilknytning til Oppland gjennom sitt feriested i Lesja nord i Gudbrandsdalen. Her har også kona Eli vokst opp. Hun har i tidligere intervju gitt klart uttrykk for at hun mener ektemannen bør forbli pensjonist.

– Han er 76 år og burde skjønt at det er slutt. Men han er bedre å være i hus med når han driver med politikk, sa hun.