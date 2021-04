Straff skaper frykt for at man ikke får hjelp. 40 prosent av ungdom oppgir å ha vært på fest hvor man ikke har ringt etter ambulanse fordi man er redde for straff. Folk som opplever alvorlig kriminalitet, som for eksempel voldtekt, skal være trygge på at de ikke blir straffet for bruk av mindre mengder rusmidler når de trenger hjelp fra politi og helsevesen.