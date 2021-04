Vedtakene Venstre tror de kan knuse sperregrensen med

Flere rovdyr. Egenandel på sykelønn. Stans i oljeleting. Det er noen av vedtakene landsmøtet i Venstre håper skal dytte dem over sperregrensen ved høstens valg.

Helgens landsmøte i Venstre gikk i tradisjon tro ikke uten uenigheter. Tre dager til ende, og de har landet på en politikk for de neste fire årene. Foto: Lise Åserud, NTB

42 minutter siden

Etter tre dager har Venstres landsmøte landet på politikken de skal gå til valg på. Ordstyrerne måtte flere ganger be representantene om å formulere seg kortere og droppe innspill om noen andre hadde sagt det samme.

De ble likevel enige til slutt. Her er de viktigste vedtakene fra landsmøtet:

Regjeringssamarbeid: Landsmøtet vedtok en uttalelse der de går inn for å fortsette dagens regjeringssamarbeid med Høyre og KrF, og med Erna Solberg som statsminister.

Statlige arbeidsplasser: Statlig ansatte som ønsker å flytte fra større byer til distriktene og jobber med ikke-stedbundne oppgaver, kan få jobbe desentralisert (flytterett til egen jobb).

Borgerlønn: Ønsker å se på ulike løsninger for borgerlønn eller minstelønn. Positive til å ha forsøk i utvalgte kommuner med en eller flere varianter av borgerlønn.

Egenandel på sykelønn: Norge har ifølge Venstre «verdens mest sjenerøse sykelønnsordning og verdens høyeste sykefravær.» Vil se på muligheter for en «moderat egenandel i sykelønnsordningen, heter det i vedtaket.

Kutt i AFP: Hvis AFP skal videreføres bør det være som en ren avtale mellom arbeidstager og arbeidsgiver uten statlig bidrag. Vil derfor avvikle det statlige bidraget til AFP.

Fjerne abortnemndene: De vil «utvide den selvbestemte retten til abort til uke 18 og avvikle abortnemndene. Samtidig vil de sikre adgang til god rådgiving og oppfølging.»

Salg av cannabis: Endte med et kompromiss. Venstre går prinsipielt inn for regulert salg, men forslaget om å åpne for salg gjennom Vinmonopolet ble avvist.

«Når det gjelder cannabis mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.», heter det.

Boligpolitikk: Venstre vil fjerne dokumentavgift og krav til egenkapital for alle som kjøper sin første bolig. De vil også avskaffe rentefradraget for boliglån.

Stans i oljeleting: Nå vil Venstre stanse videre oljeleting på norsk sokkel og vil ikke dele ut nye letelisenser.

Elektrifisering av norsk sokkel: Venstre vil elektrifisere norsk sokkel for å få ned utslipp fra oljeproduksjon. De vil satse på havvind og produksjon av utslippsfri hydrogen.

Leterefusjon: Venstre gjorde flere vedtak rundt oljeindustrien. De vil avvikle leterefusjonsordningen og begrense friinntekten. Friinntekten er den summen oljeselskapene kan tjene, før de må betale oljeskatt på 56 prosent. De vil også redusere ekstra rentefradrag og avskrivningsregler slik at det er selskapene som tar risikoen ved oljeleting.

Varig vern: Venstre vil ha varig vern mot petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder, inkludert i og ved iskantsonen, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten og kystnære områder av Finnmark.

Flere rovdyr: Venstre mener bestandene av ulv, bjørn, gaupe og jerv er for lave. Venstre vil ha levedyktige bestander av alle de store rovdyrene og mener det er mulig å redusere konfliktnivået mellom beitedyr og rovdyr.

Flypassasjeravgift: Vil gjøre flypassasjeravgiften til en miljøavgift basert på utslipp og øke den på lange flyreiser utenfor Europa.

Cruisebåter: Innføre nullutslippskrav for cruisetrafikken langs hele kysten, ikke bare i verdensarvfjordene.

Avvikle taxfree: Venstre mener dagens taxfree-ordning gjør at vi subsidierer forurensende flyreiser med skattefritak på alkohol og tobakk. De vil avvikle ordningen og kompensere Avinor og private flyplasser gjennom tilskudd over statsbudsjettet.

El-bil: Vil sikre elbilfordeler ut 2025 for å nå målet

om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler. Sier nei til forbud mot fossilbiler.