Statoil får inngå milliardkontrakter før Stortinget har vedtatt utbygging av oljefelt

Det er i statsbudsjettforslaget for 2018 at Olje- og energidepartementet (OED) skriver at det tar sikte på å gi Statoil samtykke til å inngå vesentlige kontrakter før plan og drift (PUD) er godkjent av Stortinget.

Forutsetningen Regjeringen legger til grunn, er at Statoil trenger slikt samtykke for å få en god gjennomføring og en effektiv feltutbygging.

Fakta: Johan Castberg-feltet Ligger utenfor Finnmarkskysten, nord for Snøhvit, og har trolig mellom 400 og 650 millioner fat med olje. Dette er det største ikke-utbygde oljefeltet på norsk sokkel.

Espen Barth Eide, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Stortingets miljø- og energikomité, mener at denne ordningen med at selskapene får dele ut kontrakter før feltutbyggingen er godkjent, bør revurderes.

Han får støtte fra Bellona-leder Frederic Hauge, som mener dette undergraver politisk styring av oljevirksomheten.

Flere partier reagerer

– Det betyr at Regjeringen binder opp Stortinget til løsninger som kan ha store konsekvenser for lokale interesser, miljø og andre næringsinteresser. Det bør også være i industriens egen interesse at man har gode prosesser som gir tillit hos befolkningen, sier Espen Barth Eide.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, bruker kraftigere ord.

– Det er hårreisende at man på denne måten setter Stortinget sjakkmatt og tildeler kontrakter alt før saken er ferdig behandlet i Stortinget, sier Haltbrekken.

Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Også Venstre vil vurdere ordningen.

– Det er all grunn til å se på ordningen med tidlig tildeling av kontrakter. Dette skulle være en bestemmelse som ble brukt unntaksvis og som det kan være grunner til å bruke, men da må det være begrunnede unntak, ikke regelen, sier Ola Elvestuen (V), som leder Energi- og miljøkomiteen.

Elvestuen understreker at det er viktig for Stortinget å ha en fri og reell behandling av feltutbygginger, ikke minst for å sikre elektrifisering og dermed mindre miljøfarlig utslipp.

Espen Barth Eide viser blant annet til spørsmål som at olje- og gassvirksomhet skal gi aktivitet lokalt, noe som ikke minst er viktig i Finnmark.

Han vil ikke forskuttere hvordan komitéflertallet vil konkludere i akkurat denne saken. Ordningen med at departementet har godkjent at operatøren kan dele ut kontrakter før prosjektet er godkjent, har eksistert under skiftende regjeringer.

Eide understreker at Ap støtter Johan Castberg-utbyggingen og oljevirksomhet i Barentshavet sør.

Kontrakter tildeles snart

Bellona-leder Frederic Hauge sier at ordningen med denne type godkjennelse av tidligkontrakter tok av under den rødgrønne regjeringen - og har økt under den borgerlige regjeringen.

Bellona-lederen viser til at man nå får tidligkontrakter av enorme størrelser som deles ut før prosjektet er behandlet.

Ifølge Statoil selv tar man sikte på å tildele disse kontraktene innen 1. november. For kort tid siden uttalte Statoil-direktørene Arne Sigve Nylund og Torgeir Rød til nettavisen Upstream at det mest sannsynlig er en ordre som blir plassert ved et verft i Sør-Korea.

Kan reverseres

I budsjettet skriver Regjeringen at de forventer at Statoil, som er operatør for utbyggingen, leverer plan for utbygging og drift i høst, og at saken fremmes for Stortinget til våren.

Det er Stortinget som i siste runde sier ja til en så stor utbygging. Det er antatt at kontrakten, bare på bygging av produksjons- og lagerskipet til Castberg-feltet, vil være på 10 milliarder kroner. Hele prosjektet er anslått til 50 milliarder kroner, ifølge departementet.

Olje- og energidepartementet skriver at alle kontrakter som inngås før plan og drift er behandlet, må ha en kanselleringsklausul.