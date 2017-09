Trine Skei Grande etter valgthriller: – Historisk og magisk Venstre-valg

Venstres valgvake brøt ut i jubel da den første prognosen viste fortsatt borgerlig regjering klokken 21. Deretter kom det et kollektivt gisp, fulgt av svett applaus da prognosen viste at partiet danset på sperregrensen.

– Det var skummelt. Det er mellom himmel og helvete akkurat nå. Dette kan vippe begge veier, og det er fem-seks mandater i spill. Det er altfor tidlig å ta noen seier her. Det hadde vært utrolig deilig å bli historisk og komme over sperregrensen to valg på rad. Ingen her klarer å sitte stille nå, sa Abid Raja før han trippet videre blant neglebitende Venstre-folk.

Det virket som om flere ba til høyere makter utover kvelden, midt blant reklameplakater for musikalen The Book of Mormons på valgvaken på Det Norske Teatret i Oslo.

– Dette blir ulidelig spennende, innrømmet nestleder Ola Elvestuen.

Tett og svett

Så, en halvtime før midnatt ankom partilederen valgvaken, halvannen time senere enn annonsert.

Da hadde Venstre-folket på Det Norske Teatret bitt negler og svettet mens partiet krøp så vidt over 4-prosentgrensen. Prognosene vippet på et tidspunkt opp til 4,2 for Norges eldste parti.

Men ved midnatt klamret Venstre seg til 4,1 da 90 prosent av stemmene var opptalt.

– Historisk og magisk

På vei inn spurte Aftenposten om hun nå føler seg trygg nok til å takke partimedlemmene på valgvaken.

– Ja, nå måtte jeg ned og snakke med folk, sa Trine Skei Grande og entret miniscenen i Det Norske Teatret til stor jubel.

– Vi må ha is i magen. Det kan handle om noen få stemmer, sa hun, samtidig som hun mente at valget trolig blir historisk for Venstre i moderne tid.

– Dere er historiske. Hvis dette holder inn, har vi gjort noe magisk. Vi har brutt magien og klart to valg over sperregrensen, sa Trine Skei Grande til trampeklapp.

Siden partiet ble gjenreist på 90-tallet, etter EU-splittelsen i 1973, har partiet landet over og under sperregrensen annethvert stortingsvalg.

– Da vi startet valgkampen, hadde alle avskrevet oss. Meningsmålingene var dårlige. Vi bestemte oss for å jobbe dette inn, stemme for stemme, hus for hus, sa Skei Grande og viste til motkampanjer og elendige målinger før valgkampen.

– Vi har klart å løfte Venstre over sperregrensen, til tross for at naturlovene har jobbet mot oss.

– Svertekampanjer

Tidligere mandag ga Skei Grande uttrykk for at partiet har vært utsatt for ufine svertekampanjer i valgkampen, der det blant annet ble distribuert falske Venstre-brosjyrer med budskapet om at en stemme på Venstre er en stemme på Sylvi Listhaug.

Selv om partiets valgkampledelse ga uttrykk for at man ikke lot seg affisere av de falske løpesedlene, sier Skei Grande nå at aksjonen kan ha skadet partiet.

– Jeg synes det tristeste med denne valgkampen er alle motkampanjene. Vi er blitt ganske massivt utsatt. Når du er et lite parti med få ressurser, og det lages falske løpesedler, er det en stor jobb som må gjøres for å rette opp, sier Skei Grande.

– Motstanderne mest negative

Elvestuen mener Venstre har gjort en god valgkamp og minner om at partiet i vår var nede på et bunnivå på 3,2 prosent i snitt for hele mai.

– Vi visste at vi ville få en tøff valgkamp. Vi hadde et veldig lavt utgangspunkt. Spørsmålet var om vi kommer oss opp tidsnok til at vi skal greie å beholde den maktposisjonen vi har hatt, også de neste fire årene, sier Elvestuen.

– Men vi har holdt fast ved vår strategi: Å snakke om våre saker. Det må være for det vi ønsker å få til, at folk stemmer på Venstre, sier nestlederen.

- Hvordan har det vært å få oppmerksomhet om Venstres politikk i Listhaug-støyen?

– Vi har måttet bruke våre kanaler og sosiale medier for å komme til. Samtidig har vi stått i kampen i hovedmediene. Jeg synes vi har gjort det, samtidig som den andre siden har forsøkt å opprettholde sitt fiendebilde. Jeg tror ikke det er tvil om hvilken side som har drevet den mest negative kampanjen, sier Ola Elvestuen, som natt til tirsdag lå an til å komme inn i Oslo på et utjevningsmandat.