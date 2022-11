Stortinget åpner kontrollsak om regjeringens Ukraina-håndtering

Opposisjonen er kritisk til regjeringens Ukraina-støtte og frykter at sårede ukrainske soldater ikke fikk hjelp de skulle ha fått.

Her evakueres sårede ukrainske soldater i et ombygd SAS-fly fra Brussel til Resov i Polen. Soldatene ble hovedsakelig fraktet til sykehus i Tyskland og Nederland.

17. nov. 2022 10:32 Sist oppdatert nå nettopp

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i dag vedtatt å åpne en såkalt kontrollsak. Dette er noe kontrollkomiteen kan gjøre når den mistenker kritikkverdige forhold, feil eller forsømmelser i regjeringen eller forvaltningen.

Denne gangen er det regjeringens håndtering av Ukraina-krigen som skal til pers.

Kritikk fra Stortinget

Siden i sommer har komiteen sendt en rekke brev med spørsmål arrow-outward-link til regjeringen. Nå går opposisjonens representanter i komiteen et skritt lenger.

Fordi mindretallet skal ha mulighet til å kontrollere flertallet, har kontrollkomiteen såkalt mindretallsrettigheter. Det er tilstrekkelig at en tredjedel av komitémedlemmene ønsker å opprette en kontrollsak.

Komiteen er kritisk til måten regjeringen har håndtert sivile henvendelser om bistand fra Ukraina på.

Den er heller ikke fornøyd med svarene regjeringen har gitt på spørsmålene som komiteen har stilt.

Gjelder sårede soldater

Komiteens leder Peter Frølich (H) sier at han vil finne ut om regjeringen har brukt for lang tid på å svare Ukrainas anmodninger om hjelp.

– Det etter hvert dannet et bilde av at noe er håndtert bra, mens Høyre og flere andre partier mener at noe er behandlet dårlig, sier han.

Høyres kritikk retter seg særlig mot hvordan regjeringen har håndtert henvendelser om å ta imot og behandle sårede ukrainske soldater.

– Det Høyre vil konsentrere oss mest om, er hvorfor regjeringen har brukt så lang tid på å handle i en krigssituasjon, sier Frølich.

Partiets kritikk retter seg mot to perioder:

29. april til 31. mai: VG arrow-outward-link har tidligere omtalt hvordan regjeringen allerede 24. april sa ja til å hente tre sårede ukrainske soldater til Norge – før de trakk i nødbremsen 29. april. Da sa regjeringen nei til å hente soldater i over en måned, frem til 31. mai. Årsaken var en vurdering fra Justisdepartementet om a Norge ikke har erfaring med å ta imot sårede utenlandske soldater under en pågående konflikt.

Den første sårede ukrainske soldaten ankom Norge 12. juni arrow-outward-link .

5. juli til 16. september: 5. juli ble det formidlet flere krav fra ukrainske myndigheter, gjennom EU, blant annet om at behandlingen av soldatene skal være gratis. Det norske svaret på dette var klart 16. september. I mellomtiden stanset den norske soldat-hjelpen.

Regjeringen vil ikke offentliggjøre hvor mange anmodninger om evakueringer av sårede soldater Norge fikk i de to periodene Norge sa nei til dette.

– Håndtert på en skikkelig måte

Alle partiene på Stortinget stiller seg bak granskingen. Det gjelder også regjeringspartiene Ap og Sp.

Lubna Jaffery (Ap) sier at regjeringspartiene mener at det er viktig at «Stortinget står samlet».

– Vi har ment hele tiden at regjeringen har håndtert dette på en skikkelig måte. Når det likevel er sånn at komiteens mindretall har rettigheter, så har ikke motsatt oss det, for vi mener det er viktig at Stortinget håndterer dette på en god måte.

Ikke full høring

Kontrollkomiteen skal i utgangspunktet ikke gjennomføre kontrollhøringer. Årsaken er at komiteen mener det vil være unødvendig ressurskrevende for regjeringen.

Saken skal derfor behandles etter Stortingets vante gang for ordinære saker. Det vil si at komiteen behandler saken først. Deretter debatteres innstillingen fra komiteen i stortingssalen, før det blir votering.

Det er første gang Stortinget behandler en kontrollsak på denne måten.

– Før har kontrollkomiteen laget høring om veldig mye. Jeg har vært litt kritisk til akkurat den praksisen. Jeg mener det skaper litt mer «politisk sirkus». Jeg er tilhenger av å gjøre dette på en ryddig og rettferdig måte, hvor vi sier at dette er dårlig og dette er bra.