NHO-topp om strømpolitikken: Politisk selvskading

– Regjeringen driver med politisk selvskading. Vi risikerer at viktige deler av norsk industri flytter til utlandet eller går over ende. Det sier Stein Lier-Hansen, direktør i Norges Industri.

Fastprisavtalene på strøm for næringslivet er altfor dårlige, mener Stein Lier-Hansen i Norges Industri.

14.01.2023 14:47

Lier-Hansen er tidligere Ap- statssekretær, men rister på hodet av politikken Ap og Sp nå fører.

– Jeg skjønner ikke hvordan de tenker. Det er snart ikke noen som vil ha med de to partiene å gjøre. Vi kan ikke leve med dette i to år, sier Lier-Hansen.

Fra sitt ståsted i NHO ser han to energikriser, som må holdes fra hverandre:

En akutt krise med høye strømpriser som vil være over om to år.

En langsiktig kraftkrise som handler om hvordan øke produksjonen av elektrisk kraft i Norge på en klimavennlig måte.

– Den akutte krisen må vi løse med spesielle grep. Hva gjør vi i år og neste år for at bedriftene ikke skal gå over ende på grunn av høye strømpriser? Det er dagsorden nå, sier Lier-Hansen.

Arbeidsplasser i fare

Daglig får han inn 3–4 varsler fra slakteri, støperi og andre typer bedrifter som planlegger permitteringer. Fredrikstad-bedriften Kronos har allerede flyttet en tredjedel av produksjonen til Tyskland på grunn av lavere priser der.

Fra årsskiftet har regjeringen satset på at leverandørene skal konkurrere og tilby gunstige fastprisavtaler. Lier-Hansen mener at avtalene ikke er gode nok:

For det første fordi du må inngå altfor lange kontrakter for å få en pris under én krone.

– Å binde seg opp i 7 år til en pris på 90 øre er veldig skadelig. Den høye prisen vi har nå vil avta neste år, og deretter vil strøm bli ganske billig, sier han.

For det andre krever mange avtaler at kjøperen forplikter seg til å kjøpe like mye strøm gjennom hele døgnet. Bedrifter som ikke produserer hele døgnet må da selge overskuddskraft i markedet på kvelds- og nattetid.

– Mange må selge strøm i en periode på døgnet hvor de får dårlig betalt. Så selv om prisen i avtalen er kroner 1,10, blir den egentlige prisen mellom 1,60 og 1,80 fordi de taper så mye på det de selger om natten.

– Det er selvskading som kan være starten på at Ap og Sp blir fullstendig utradert. Og stresset i de to partiene kan bli så stort at de ikke klarer å holde sammen til stortingsvalget, mener han.

– Ønsker å legge ned

Aluminiumsbedriften Aludyne Norway i Farsund leverer sikkerhetsutstyr til bilprodusenter som BMW og Mercedes.

I normalår utgjør strømkostnadene 1 prosent av omsetningen. Da er det lønnsomt å produsere.

I 2022 landet strømutgiftene på 8,2 prosent. Med strømstøtten endte utgiftene på 7,7 prosent.

Fabrikksjef Lill Hege Hals er oppgitt:

– Med den manglende handlekraft som politikerne nå viser, er det ikke mulig å konkludere med noe annet enn at dette ønsker de å legge ned, sier hun.

Samme støtte som Tyskland

Norsk Industri ber om å få samme støtten som tyske konkurrenter. Den tyske staten garanterer at bedriftene ikke skal betale mer enn 75 øre for 75 prosent av naturgassen de bruker til å produsere strøm.

– Det er samme avtale staten har garantert deg i husholdningen. Den er forutsigbar. At Tysland har tatt i den bruk betyr også at den er godkjent av EU, sier Lier-Hansen.

Konsekvensene av dagens strømpriser kan på kort tid bli dramatiske, mener Lier-Hansen.

– Hvis fastprisordningen til regjeringen fortsetter og fungerer like dårlig, betyr det at flere og flere bedrifter vil måtte redusere produksjon eller stenge ned.

Vedum: Går riktig vei

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum svarer at fastpris-systemet bare er to uker gammelt.

– Jeg jobber med systemendringer som ikke skal være en subsidieordning, men en endring i markedet. Ikke bare en støttepakke for en måned, men en varig systemendring, sier han.

Under intervjuet tikker ferske strømpriser fra Hafslund inn. De får Vedum til å smile:

3 år: 99,98 øre.

5 år: 79,9 øre

7 år: 69,8 øre.

– Nå går det riktig vei. Det er nærmest en halvering i forhold til dagens spotpriser, sier han.

Lier-Hansen er uenig:

– Jeg vil si at en 7-års avtale på 69 øre som i praksis er på 90 øre når du må selge halvparten på natten, er en elendig avtale.