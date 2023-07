Leder av Unge Høyre ber om innvandringsstopp: – Vi får et samfunn som kommer til å falle fra hverandre.

Håndhilsningsnekt og foreldre som tar barna ut av nærskolen, bekymrer Unge Høyre-leder Ola Svenneby. Han ser bare én løsning.

Ola Svenneby starter med å understreke: Å innføre innvandringsstopp er hverken Høyre eller Unge Høyres politikk i dag. Men Svenneby håper det kan bli det.

– Jeg vil ta det med inn i programprosessene fremover, og jeg håper jeg får Unge Høyre med meg, sier han.

Aftenposten skrev onsdag om en familie på Trosterud i Groruddalen som nå tar sin 11 år gamle datter ut fra nærskolen. De forteller at kulturforskjellene ble for store.

En annen mye omtalt sak fra Groruddalen den siste tiden er det kraftige utbruddet fra en rektor da noen gutter i 10. klasse ikke ville håndhilse på henne under vitnemålsutdelingen ved skolen.

– Jeg mener disse sakene er tydelige eksempler på at vi har noen ganske grunnleggende problemer vi ikke har løst knyttet til integrering, sier Svenneby.

Han sier han er bekymret og viser til utviklingen i Sverige og Frankrike.

– Vi begynner å se tegn til de samme problemene i Norge. Jeg tror ikke det finnes en annen løsning på det enn at Norge tar enn pause i innvandringen, sier han.

Han mener pausen bør vare lenge. Hvis ikke:

– Vi får et samfunn som er i ferd med å falle fra hverandre, frykter han.

Nei til kvoteflyktninger og familiegjenforening

Fremover ønsker han en helt ny innvandringspolitikk: Antall kvoteflyktninger skal settes til null, Norge skal gå bort fra dagens asylsystem og begrense familiegjenforening.

Isteden skal man prioritere hjelp i nærområdene til mennesker på flukt. Kun enkeltgrupper skal gis kollektiv beskyttelse etter politiske vedtak.

– Som man har gjort med ukrainere og bosniere, sier Svenneby.

Arbeidsinnvandring via EØS-avtalen vil han fortsatt ha. Det er ikke problemet, mener han.

Bussing og maksandel pr. skole

I Oslo mener han radikale grep må til i områdene hvor innvandrerbefolkningen er kommet i majoritet.

Han mener det bør være en maksgrense for antall minoritetsspråklige elever pr. skole, og at man ikke lenger kan utelukke bussing mellom skoler.

– Vi har ikke lenger privilegiene til å kunne tenke at slike ting er illiberalt eller at det skal gå seg til over tid, sier han.

Kritiserer skolebyråd

Svenneby reagerer også på uttalelser fra Oslos utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) knyttet til de to sakene i Groruddalen.

I et intervju i Aftenposten torsdag advarte Holmås om å koble problemene i Oslo-skolen til kultur og religion. Hun sier det først og fremst handler om levekår.

– Det gjør meg faktisk forbannet. Selvfølgelig handler det om religion. Og det er jo forferdelig arrogant mot familien. De får jo bare hele historien sin underkjent, mener han.

– Når du ikke erkjenner at dette er religiøse og kulturelle problemer, så blir løsningen gal, mener han.

Svenneby reagerer også på at Eidsvoll ikke har støttet rektoren i håndhilsesaken. Skolebyråden har uttalt at hun er glad for at rektoren har beklaget utbruddet.

– Hun har nå gitt et godkjentstempel på at konservative muslimske gutter ikke trenger å håndhilse på kvinner. Og hun har definert det som mangfold, sier Svenneby.

– Det naturlig oppfølgingsspørsmålet er da: Hva annet er mangfold? Hva med en transmann, er det lov å ikke håndhilse på ham? Eller en homofil lærer, eller en jøde?

– Ekstrem forenkling

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier hun mener Svenneby kommer med «ekstrem forenkling».

– SV og jeg har null problem med å snakke om kultur og religion, men det er for enkelt å si at alle problemene i Oslo øst skyldes konservative religiøse holdninger, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Antisemittisme, rasisme, kvinnediskriminering og hat mot skeive er godt fordelt på kultur- og religionsskalaen. Det må vi alle ta avstand fra og jobbe for å endre. Men det finnes ikke en rask bryter du kan vri på for at alt bare skal skli friksjonsfritt, skriver hun.

– Ikke Høyres politikk

Svenneby møter også motstand fra eget parti.

– Innvandring alene er ikke problemet, sånn som Ola mener, men at Oslo kommune er for dårlig på integrering og sosial utjevning, sier leder i Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen.

– Når Oslo klarer å integrere, er det nettopp det mangfoldet som gjør Oslo til Oslo, sier hun.

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Oslo Høyre, avviser også en innvandringsstopp.

– Dette er ikke Høyres politikk. Mennesker som har behov for beskyttelse, må få det. Det må Norge bidra til, og Oslo må ta sin andel. Det viktigste vi i Oslo kan gjøre, er å jobbe for vellykket integrering, skriver han i en SMS.