– Raymond var ikke helt ærlig da han sa at ingen med Obos-leilighet skulle betale eiendomsskatt

Høyre-leder Erna Solberg gikk hardt ut mot Jonas Gahr Støre og Ap og kritiserte dem for å øke den offentlige pengebruken og heve det samlede skatte- og avgiftstrykket.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møttes til den første duellen i årets valgkamp onsdag på VGTV. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 20:10

Mens det var 50-årsflom flere steder i Norge som følge av ekstremværet «Hans», møttes de mest profilerte politikerne i Norge til dyst på et vannhull i Oslo onsdag kveld.

Som ved stortingsvalget for to år siden tyvstartet VGTV og arrangerte den første partilederdebatten i høstens valg, en drøy uke før den store partilederdebatten på NRK under Arendalsuka.

– Ingen Obos-leiligheter vil få eiendomsskatt, sa Raymond Johansen i valgkampen i 2015.

I 2023 må 21.6000 leiligheter i boligmassen som Obos forvalter betale eiendomsskatt. Året før var tallet 12.700. Obos forvalter ca. 800 borettslag i Oslo med rundt 85.000 boliger.

Det innebærer at hver fjerde Obos-forvaltede leilighet belastes med eiendomsskatt. Det viser tall fra Obos.

– Ap trekker inn folks penger

I den VGTV-sendte debatten sa Erna Solberg at Aps politikk er å «trekke inn penger fra folk og dele dem ut til ulike ordninger». Hun viste bl.a. til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, som i 2015 lovet at ingen med Obos-leilighet skulle betale eiendomsskatt.

– Raymond var ikke helt ærlig da han sa at ingen med Obos-leilighet skulle betale eiendomsskatt, sa Solberg.

Hun pekte også på at Oslo kommune tar inn 1 milliard kroner i eiendomsskatt 2023, mens de i 2015 sa at de planla å hente inn 250 millioner kroner årlig.

Hun påsto at i Ap-styrte storbyer har administrasjonsutgiftene økt med 1 milliard kroner mer enn prisstigningen de siste fire årene.

– Høyre vil slanke byråkratiet. Vi vil at folk skal sitte igjen med mer av pengene, sa hun.

Hun sa at ingen norske regjeringer har brukt mer penger enn Ap-Sp-regjeringen.

– De bruker mer penger en vi gjorde selv under pandemien, og de bruker like mye oljepenger. Folk lurer på: Hvorfor skal vi bruke penger på det og det akkurat nå?

Støre ønsket å svare på Solbergs angrep, men fikk ikke lov av programlederen, som ville skifte tema.

Men Støre rakk å si følgende:

– Erna skal bruke pisken over kommuner som øker pengebruken. Da må du ha en stor pisk, Erna, sa han. Støre viste til ødelagt infrastruktur og veier som skylles vekk under ekstremværet «Hans».

– For meg er det også viktig at velferdstilbudene er der, at sykehusene er der for folk. Derfor opprettholder vi tjenestene. Hvis det viktigste for Høyre er å kutte skattene, som for meg og Erna vil være bra, så er ikke det bra for golk der ute.

Listhaug: – Den verste regjeringen for distriktene

Ikke alle fikk være med i debatten som gikk av stabelen på utestedet Youngs i Oslo: Bare partilederne for de fire største partiene på Stortinget ble invitert: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Sylvi Listhaug (Frp).

Frp-leder Sylvi Listhaug gikk i strupen på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en duell mellom de to:

− Denne regjeringen er den verste regjeringen for norske distrikter, sa hun.

Hun viste blant annet til beslutningen om å elektrifisere Melkøya.

– I går så vi et av de største distriktspolitiske svikene vi har sett, nemlig elektrifiseringen av Melkøya. Det er den verste regjeringen for norske distrikter noensinne, sa hun.

Listhaug viste til at under denne regjeringen er alt blitt dyrere, samtidig som det blir mindre kraft til industrien. Og det helt uten at det vil gagne klimaet, ifølge Listhaug.

Vedum svarte med å love at det samtidig skal bygges ut mer kraft, slik at industrien ikke vil rammes av elektrifiseringen av Melkøya.

– Det er et av premissene for Melkøya- vedtaket. Hvis det ikke blir nok fornybar kraft, så skal gasskraftverket fremdeles gå, lovet han.

Vedum avviste også Listhaugs påstand om at Oslo er blitt en farlig by.

Ap kan miste makten i storbyene

Svært mye står på spill for flere av partilederne i denne valgkampen:

Ap og Støre har mistet mange velgere siden 2021-valget. Partiet har ordførerne i de største byene, men risikerer nå å gi fra seg makten til borgerlig side i flere. Støre er også trolig avhengig av å gjøre et brukbart valg for å unngå at hans egen posisjon som partileder for alvor kommer i spill. Partiet gjør det litt bedre på kommunemålingene enn det partiet gjør det nasjonalt. Men tidligere denne uken fikk partiet også en kommunemåling godt under 20 prosent: På Kantars måling for TV 2 fikk Ap 17,8 prosent.

Sylvi Listhaug står foran sitt første valg som partileder der hun har hatt ansvaret. Hun tok over som Frp-leder rett før stortingsvalget i 2021. Greier hun å heve partiet fra 2021-valget som ga en oppslutning på 11,6 prosent?

Senterpartiet har stupt i oppslutning siden valget for to år siden og risikerer å miste mange av partiets over 100 ordførere.

Erna Solberg og Høyre vil – hvis ikke målingene tar helt feil – etter alle solemerker gjøre et brakvalg sammenlignet med det relativt dårlige kommunevalget for partiet for fire år siden da partiet fikk en oppslutning på 20,1 prosent. På et snitt av de nasjonale målingene i juni noterte Høyre 31,4 prosent. Og kan Høyre og borgerlig side ta tilbake makten i Oslo og Bergen, og kanskje også i Stavanger og Trondheim?

Erna Solberg var første partileder på plass, men var så tidlig ute at hun møtte en stengt dør på utestedet Youngs. Vis mer

Statsminister Jonas Gahr Støre ankom i svart «statsministerbil». Vis mer

Debatten ble gjennomført som tre dueller: I første duell møttes Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H).

Så var det Trygve Slagsvold Vedums (Sp) og Sylvi Listhaugs (Frp) tur.

Til slutt var det en finalerunde der alle fire var med.

Årets kommune- og fylkestingsvalg avvikles 11. september. Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august.