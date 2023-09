Venstre etter flørtemøte med MDG: – De må respektere at det rødgrønne flertallet er borte

Venstres Hallstein Bjercke inviterte MDG-topp Sirin Stav til en kaffe på kjøkkenet. Han vil ha MDG med på et blågrønt samarbeid. Men Stav kontret med en alternativ plan.

Venstre-topp i Oslo Hallstein Bjercke sier han ikke har gitt opp drømmen om et blågrønt flertall. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 16:40 Oppdatert: 13.09.2023 17:49

– Det er naturlig at jeg strekker ut en hånd, sa Hallstein Bjercke til Aftenposten onsdag.

Venstres førstekandidat i Oslo fortalte at han hadde invitert MDGs listetopp Sirin Stav til en uformell samtale.

Etter at det rødgrønne flertallet forsvant i Oslo, håper Venstre å få lokket MDG over på borgerlig side.

Kaffepraten skjedde hjemme på Bjerckes kjøkken onsdag, forteller han.

– Vi hadde en hyggelig prat. Jeg la frem Venstres utgangspunkt, som er at nå er det rødgrønne flertallet falt, og det er et flertall av borgerlige partier i bystyret. Da er jeg opptatt av å finne det styringsflertallet som er best for byen. Vårt syn er at det beste er et blågrønt flertall, sier han.

Bjercke har sagt at det er problematisk og lite sannsynlig at de kan sitte i byråd med Frp. De ønsker et byråd med Venstre og Høyre, og er åpen for å ta med MDG.

MDG-topp Sirin Stav takket ja til Venstre-kaffe, men er lunken til blågrønt samarbeid. Vis mer

Stav la frem et alternativ

Bjercke sier han ikke vil uttale seg om hvordan Sirin Stav svarte på invitasjonen.

Sirin Stav ønsker ikke å kommentere samtalen med Bjercke, får Aftenposten beskjed om fra partiet.

Men vi får bekreftet fra en kilde i MDG at hun kontret med å legge frem en alternativ plan.

Stav skal ha tatt til orde for at Venstre heller kunne komme over på rødgrønn side. Hun pekte på et alternativt flertall der Venstre går sammen med MDG, Ap, SV og enten Partiet Sentrum eller KrF.

NRK omtalte saken først.

En slik koalisjon vil få akkurat 30 mandater, som er nødvendig for flertall. Partiet venter onsdag på de sent innkomne siste stemmene for å være helt sikre på at det eksisterer et slikt flertall.

Da vil de kunne gjøre alvor av å lokke Venstre over, og det vil gi Venstre bedre kort på hånden i forhandlinger med Høyre, er analysen i MDG.

– En teoretisk øvelse

Hallstein Bjercke sier han anser et slikt alternativt som «mer en teoretisk øvelse enn et reelt styringsalternativ for byen».

– Det vil jo være et flertall med et svært sprik i laget og lang politisk avstand. Samt en enmannsgruppe man ikke vet hvem er ennå, sier han, med henvisning til Partiet Sentrums ene mandat.

– Jeg er opptatt av at MDG må respektere at det rødgrønne flertallet er borte og velgernes ønsker, sier Bjercke.

– Jeg håper jo at MDG vil bidra til å gjøre grønnfargen sterkere i et blågrønt samarbeid, legger han til.

MDG skal diskutere muligheten for å skifte side i Oslo-politikken under sitt representantskapsmøte torsdag.

Fylkesleder Sigrid Z. Heiberg sier til Aftenposten tirsdag at hun ikke vil utelukke et samarbeid med Høyre og Venstre.

Jens Ulltveit-Moe, som sitter i sentralstyret i MDG, sa til Aftenposten nylig at partiet bør bytte side dersom det rødgrønne flertallet glipper.

Ingen invitasjon fra Høyre

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg hadde tirsdag sonderingssamtaler med toppene i Venstre, KrF og Frp i Oslo.

Høyre har ikke tatt initiativ til egne samtaler med MDG, bekrefter Høyres kommunikasjonssjef Rune Dahl i en SMS til Aftenposten.

Hallstein Bjercke sier at han ikke har gitt opp drømmen om et blågrønt byråd.

– Synes du det hadde vært fornuftig om Solberg hadde tatt en prat med Sirin Stav?

– Jeg gir ikke råd, og jeg kan bare uttale meg generelt, men jeg mener vi alle nå bør være løsningsorienterte og forsøke å finne den løsningen som er best for Oslo. Vi mener det er et blågrønt byråd med et så bredt flertall som mulig og så nær det liberale sentrum som mulig, sier han.