Ingen med Obos-leilighet skal betale eiendomsskatt, lovet han i 2015. Slik gikk det ikke.

I år må hver fjerde leilighet som Obos forvalter, punge ut med eiendomsskatt. Det står i sterk kontrast til løftet fra Raymond Johansen (Ap) i 2015-valgkampen.

Raymond Johansen forsvarer Oslos modell for eiendomsskatt, som han mener er «Norges mest moderate». Vis mer

Publisert: 02.09.2023 15:49

– Ingen Obos-leiligheter vil få eiendomsskatt, lovet Raymond Johansen i valgkampen i 2015.

Men i 2023 må hver fjerde leilighet som Obos forvalter, punge ut med eiendomsskatt. Det viser tall som Obos har utarbeidet for Aftenposten.

Obos-tallene inkluderer ikke sameier som Obos også forvalter en del av, og som gjerne ligger i en høyere prisklasse enn tradisjonelle borettslag.

«4 av 5 slipper eiendomsskatt», het det også i Oslo Aps valgbrosjyrer i 2015.

Totalt betaler 139.000 boenheter eiendomsskatt i Oslo i år.

Det innebærer at 43 prosent av alle boenheter i Oslo nå er omfattet av skatten. Dette henger sammen med den kraftige boligprisveksten i perioden. Stadig flere boliger verdsettes høyere enn bunnfradraget.

Fakta Slik beregnes eiendomsskatten i Oslo Boligverdiene i år hentes fra skatteoppgjøret for 2021. Når skatten beregnes, settes boligens verdi 30 prosent lavere enn markedsverdien. Så kommer et bunnfradrag på 4 millioner kroner pr. boenhet. Til slutt beregnes det en skatt på 3 promille av det som er igjen. Ingen bolig verdsatt til under 5,8 millioner blir skattepliktig. Bunnfradraget har ligget flatt på 4 millioner kroner siden 2016. Vis mer

Raymond Johansen angrer ikke

– Jeg tror ingen kunne sett for seg hvor høy prisutviklingen for boliger i Oslo har vært. Men samtidig mener jeg at det moderate nivået vi nå ligger på nå, er fullt ut forsvarlig, sier Raymond Johansen til Aftenposten.

– Angrer du på det sitatet om at Obos-leiligheter aldri skal få eiendomsskatt?

– Nei, overhodet ikke. Jeg sa det i 2015. Men jeg har jo ikke stilt til valg på åtteårsperioder.

– Nei, du sa det ikke i 2019?

– Jeg sa det ikke i 2019. Det var i 2015, og det jeg sa, var en helt korrekt utregning av antall boliger som var verdisatt på 4,5 millioner eller mindre. Og så lever jo ting sitt eget liv, uavhengig av at du plutselig får null i rente og verdien på alle leiligheter stiger. Det er ting ikke jeg kan styre.

Johansen mener eiendomsskatten slik den er utformet i Oslo, er «Norges mest moderate».

– Husk at har du en leilighet som er verdt under 5,75 millioner, så betaler du ikke eiendomsskatt. På en bolig med verdi på 6 millioner betaler du rundt 600 kroner i året.

Høyre advarte

– Dette var akkurat hva vi advarte mot i 2015, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg.

– Den gangen mente vi at eiendomsskatten ville ramme vanlig folk. Ap kalte det for skremsler. Det viste seg å bli faktum. Og Raymonds påstander om at dette ikke skulle ramme Obos-leiligheter, viste seg å være helt feil.

Han sier Høyre går til valg på å redusere på eiendomsskatten på bolig. Han sier det vil skje gradvis.

Først for boliger. Deretter for næringseiendom.

– Vi mener at ingen med en bolig med verdi på under 7 millioner kroner bør betale eiendomsskatt. Derfor vil vi starte med å øke bunnfradraget. Hvor mange år det vil ta før hele skatten avskaffes, vil komme an på kommunens økonomi.