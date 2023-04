Disse syv politikerne fikk 2,3 millioner for mye fra Stortinget

Syv tidligere stortingspolitikere fikk lønn og aksjeutbytter samtidig som de mottok millionbeløp i godtgjørelse fra skattebetalerne.

Etter at de gikk av som stortingsrepresentanter, fikk syv politikere over 100.000 for mye utbetalt.

27.04.2023 23:00 Oppdatert 28.04.2023 00:03

Hver tredje stortingsrepresentant som sluttet i perioden 2012 til 2021 fikk for mye i etterlønn og fratredelsesgodtgjørelse. Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets goder.

Det har fått revisjonen til å rette «sterk kritikk» mot Stortingets administrasjon, presidentskap og representanter.

Hele 51 personer fikk for mye i godtgjørelse da de sluttet, men syv personer fikk utbetalt mer enn 100.000 kroner mer enn de skulle fått.

Til sammen har de syv fått utbetalt 2,3 millioner kroner som de ikke hadde rett på.

Fakta Etterlønn fra Stortinget I inntil tre måneder etter avgang kan tidligere representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse.

Deretter kan de få etterlønn i maksimalt ett år, som er 66 prosent av gjeldende godtgjørelse.

Det stilles en rekke krav til hva søkeren må dokumentere for å få etterlønn: De må vise at de aktivt søker arbeid, eller at de gjennomfører «nødvendig og relevant» kompetanseheving.

Søkeren må rapportere inn inntekt og arbeid slik at Stortinget kan vurdere avkorting av etterlønn.

Det gis ikke etterlønn til søkere ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet. Kilde: Stortinget Vis mer

Får pengestøtte fra Stortinget

I opptil tre måneder etter at de har gått av, kan avgåtte representanter på Stortinget få en ytelse som tilsvarer det de fikk da de satt på tinget. Det kalles fratredelsesytelse. Etter denne perioden kan de få opp til 12 måneder med etterlønn, 66 prosent av gjeldende godtgjørelse. I perioden 2012 til 2021 mottok 163 personer en slik pengestøtte.

For å få dette, kan du ikke ha annen lønnsinntekt, kapitalinntekt eller inntekt fra næring samtidig. Du kan heller ikke opprette ditt eget selskap.

Mottar du for eksempel et honorar for å sitte i et styre, eller for å holde et foredrag, skal godtgjørelsen avkortes tilsvarende honoraret eller lønnen. Dersom du oppretter eget selskap, må du betale tilbake hele etterlønnen du har mottatt.

Men syv stortingsrepresentanter mottok urettmessig over 100.000 kroner hver.

I tabellen under ser du hvem de er og hvor mye de mottok urettmessig fra Stortinget.

Fakta Dette svarer de syv – Jeg har vel ikke en kommentar. Jeg har hatt en god dialog med administrasjonen på Stortinget og har betalt tilbake hver krone som jeg fikk i henhold til regelverket. Det var en veldig fin dialog, sier Helge Thorheim til DN. – Jeg har handlet i god tro og dessverre misforstått ordningen om etterlønn. Jeg vil også påpeke manglende oppfølging og info fra Stortingets administrasjon, sier Rigmor Andersen Eide til DN. – Jeg orker ikke å krangle mer om denne saken, og jeg betaler tilbake. Selv om jeg mener at dette er helt feil, har Per Roar Bredvold sagt til lokalavisen Glåmdalen i 2022. – At Stortinget med tilbakevirkende kraft for hele 2018 krever å få rundt 500.000 kroner fordi han i november samme år mottok gevinst ved salg av eiendom, er svært spesielt, skriver Jan Arild Ellingsens advokat, John Christian Elden, i en epost til DN. Han mener det er feil og at Riksrevisjonen kunne ha ryddet opp i dette. – Jeg er nok uenig i deres juridiske vurdering, men jeg aksepterer den og kommer til å forholde meg til den, sa Erik Skutle i 2019. «Jeg vil selvfølgelig tilbakebetale feilaktige utbetalinger. Det har ikke vært min hensikt å tilegne meg ytelser som jeg ikke har rett på. Alle opplysninger om utbetalinger fra Guri Stova Strømmen AS er offentlige og lett tilgjengelig på nett», skrev Ib Thomsen til Stortinget i fjor, ifølge DN. – Jeg tok initiativ og sammen med Stortinget og vi ble enige om at jeg skulle betale tilbake summen. Som stortingsrepresentant har jeg alltid vært forsiktig med at jeg ikke skulle få mer enn det jeg har hatt krav på og har vært opptatt av å ha orden på ting, sier Gjermund Hagesæter. Vis mer

Sa ikke ifra

Dersom man får lønn eller kapitalinntekt i perioden man får godtgjørelse fra Stortinget, skal man si ifra, så det kan trekkes fra utbetalingene dine. Ifølge Riksrevisjonen har de fleste representantene som har hatt næringsinntekt eller kapitalinntekt i ytelsesperioden, fått for mye penger fordi de ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om denne inntekten til Stortingets administrasjon.

Flere av personene i listen hadde ikke oppgitt til Stortingets administrasjon at de hadde egne selskaper eller mottok kapitalinntekter fra eiendomssalg eller aksjesalg da det skjedde.

Under 50.000

Riksrevisjonen har avdekket at minst 51 personer har fått utbetalt urettmessige godtgjørelser. Av dem har 14 personer fått over 50.000 kroner for mye.

Oversikten som Riksrevisjonen har laget, viser at halvparten fikk under 25.000 kroner for mye.

Elleve av dem har betalt tilbake hele beløpet de har fått for mye, mens 38 ikke har fått ytelsen avkortet nok, eller har betalt tilbake nok.

61 politikere har ikke oppgitt informasjon om alle relevante inntekter eller andre forhold av betydning for ytelsen.

Riksrevisjonen kritiserer samtidig Stortingets administrasjon for å ha hatt en mangelfull og uklar praksis av regelverket, og at de har gitt mangelfull, uklar og til dels uriktig informasjon om ordningene til representantene.