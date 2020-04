Siv Jensen truer med regjeringskrise, men nekter å svare på om Frp kan gjøre Støre til statsminister

– Men jeg farer ikke med tomme trusler. Når jeg sier noe, så er det av en grunn. Det vet Erna Solberg også, hun kjenner meg godt. Dette er alvorlig ment. Det må ingen tvile på, sier Siv Jensen til Aftenposten.

Erna Solbergs mindretallsregjering bestående av Høyre, Venstre og KrF legger trolig fredag frem sin beslutning i den betente striden om iskanten. Denne avgjør i praksis hvor langt nord i Barentshavet oljeselskapene får slippe til.

Venstre og KrF vil trekke grensen lenger sør, mens Frp vil motsatt vei.

I et intervju med TV 2 tidligere i uken sa Siv Jensen at hun «forventer» at regjeringen ikke trekker iskanten sørover, og at regjeringen «lever farlig» dersom den gjør det.

Kan bane vei for Ap

På Stortinget og i regjeringen er det likevel få, om noen, som tror Siv Jensen vil felle en borgerlig regjering. Feller Frp regjeringen, baner det vei for en ny Ap-ledet regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. Flere gir uttrykk for at trusselen derfor bare er en markering fra Siv Jensens side.

– Det er det ikke, sier Siv Jensen i dette intervjuet med Aftenposten, gjennomført på hennes kontor med behørig smittevernavstand.

– Hvis dette skulle ende med at regjeringen flytter iskanten sørover, så vil det få en konsekvens. Dette er ikke en tom trussel.

Aftenposten gjør gjentatte forsøk på å få Frp-lederen til å si noe om de politiske konsekvensene dersom hun feller statsminister Erna Solbergs regjering, uten særlig hell.

– Men kan du felle en borgerlig regjering og bane vei for en Ap-styrt regjering, slik din forgjenger Carl. I Hagen gjorde i 1986?

– Hvis Erna trekker regjeringens politikk til venstre, så er det et veivalg Erna gjør. Det er i så fall vekk fra forlik med Frp. Og hvis det blir vanskelig å se forskjell på Erna og Jonas, så blir vår vilje til å holde liv i Ernas regjering svekket.

– Men mener du alvor med det?

– Det får dere testet meg på når vi kjenner faktum, hva regjeringen kommer med, og hvilket flertall saken får. Det gjør vi ikke nå.

– Hvis dere skulle tape slaget om iskanten – i hvilke saker vil en slik trussel materialisere seg?

– Det vil kunne materialisere seg i budsjettsaker. I statsbudsjettet f.eks. kreves det et fast flertall for et helt budsjett. Det er ikke mulig med slalåmkjøring. Det samme gjelder revidert budsjett.

– Men er ikke dette bare en tom trussel?

– Nei, det er det ikke. Dette er en kraftig advarsel. Regjeringen må være lydhør for det partiet de har sagt at er del av deres parlamentariske grunnlag. Hvis ikke vil det få en konsekvens.

Siri Øverland Eriksen

– Men inntil det motsatte er bevist, legger jeg til grunn at vi skal ha et godt forhold til denne regjeringen.

– Men hvilken konsekvens er aktuell, da?

– Dere kommer tidsnok til å få vite hva hvordan vi håndterer dette dersom situasjonen eskaleres. Det vil i så fall bli den første store saken der regjeringen danner et annet flertall. Det vil da være et valg som Erna tar. Da må hun også tenke gjennom at dette vil få konsekvenser for regjeringens trygge liv.

– Så da kan Frp ...

– At dere ønsker en sak med mer innhold nå, det skjønner jeg, men dere får ikke mer av meg i dag, sier Siv Jensen.