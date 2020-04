Mandag besluttet ankeutvalget at saken slippes inn til behandling. I tillegg har justitiarius besluttet at saken skal behandles i plenum. Det vil si at samtlige nitten dommere skal delta i motsetning til de vanlige fem, skriver Rett24.

Dette er en behandlingsform justitiarius kan beslutte i særlig prinsipielle saker. Plenum ble sist benyttet i den såkalte Nesseby-saken, for to år siden.

Bakgrunnen for tvisten er at Greenpeace og Natur og Ungdom har stevnet staten for å stoppe oljeletingen. Miljøorganisasjonene mener at utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven paragraf 112, og derfor ugyldige.