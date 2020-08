Politikk Arbeiderpartiet (Ap) Trønderdramaet som endte i kampvotering og en kontroversiell avskjed

TRONDHEIM (Aftenposten): «Heftige dager». «Trist og kaotisk situasjon». Slik var beskrivelsene av en uke som splittet Trøndelag Ap. Og det gjaldt ikke bare i spørsmålet om Trond Giske.

Det var en følelsesladet stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (45) som gikk på talerstolen i Steinkjer lørdag kveld.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet, kan jeg ikke akseptere, sa hun med intens stemme.

Dagen før trodde alle at hun skulle bli ny leder i Trøndelag Ap, etter at valgkomiteen vraket Trond Giske.

Ingvild Kjerkol var sett på som en favoritt til å erstatte Trond Giske som lederkandidat for Trøndelag Arbeiderparti. Aagot Opheim, Adresseavisen

Men så kom det et anonymt varsel på SMS til valgkomiteen om at Kjerkol skal ha drevet trakassering.

Da innstilte komiteen på Marit Bjerkås (35) fra Rennebu som ny leder i stedet.

Under årsmøtet kom det likevel inn benkeforslag på Kjerkol. Dermed måtte lederspørsmålet avgjøres gjennom kampvotering.

Arild Grande, som har ledet valgkomiteen, svarte slik på anklagene fra Kjerkol:

– Skulle jeg ha ignorert varselet som kom?

Før han sa at han også hadde personlige grunner for ikke å kunne stille seg bak Kjerkol.

Ingvild Kjerkol gikk hardt ut mot valgkomiteens leder Arild Grande under Trøndelag Arbeiderparti sitt fylkesårsmøte. Hun ble valgt til ny leder etter kampvotering. Heiko Junge

Vant kampavstemmingen

Det endte til slutt med at Kjerkol vant avstemmingen, med 156 stemmer mot Bjerkås’ 75. To stemmer var blanke, og det var avgitt to-tre stemmer for mye.

Bjerkås ble i stedet valgt til kvinnepolitisk leder.

Årsmøtet pågikk i over en time på overtid, og mange av delegatene var preget av en lang, intens og emosjonell dag. Kjerkol ble helt til slutt ønsket velkommen opp på talerstolen for å si noen ord.

Hun smilte lettet og fornøyd, men beskrev den siste tiden som opprivende og smertefull.

– La det ikke være tvil. Et politisk parti som ikke kan gi trygghet til ungdommen, har ikke noen plass i politikken, var hennes budskap.

– Nå må vi værra voksen, og vi må værra heim.

Rakk innom Trondheim og Steinkjer

Kampavstemmingen var ikke det eneste dramaet på årsmøtet. Trond Giske, som var enstemmig innstilt som ny leder frem til torsdag, dukket opp, opplagt og smilende, selv om mange trodde han kom til å holde seg hjemme.

Trond Giske på plass i Steinkjer. Aagot Opheim, Adressa

Årsmøtet foregikk på to ulike steder, og Giske rakk innom både Trondheim og Steinkjer. Han holdt et avskjedsinnlegg der han takket for all støtten, og tok farvel med politikken etter 37 år.

Trond Giske dukket overraskende opp på årsmøtet i Trondheim lørdag, selv om han ikke lenger var kandidat til å bli leder. Ketil Blom Haugstulen

– Jeg lever godt med at det ikke blir slik. Ingen har krav på en ny sjanse, sa Giske, som heller ikke vil søke gjenvalg til stortinget.

Flere AUF-ere forlot salen i protest mens Giske holdt sitt innlegg.

Her forlater AUF-ere salen i Trondheim, mens Trond Giske snakker fra talerstolen i Steinkjer. Heiko Junge, NTB Scanpix

Flere AUF-ere forlot salen. Ketil Blom Haugstulen

Giske mistet valgkomiteens støtte etter at flere unge kvinner de siste dagene sto frem i Adresseavisen og varslet om ubehagelige episoder. Kvinnene beskrev en ukultur i Trøndelag Ap og en seksualisert sjargong.

Synet på Giske splittet salen. Da han ble rost i årsmøtets innledende tale, svarte folk med kraftig applaus. Mens andre fra talerstolen tydelig tok avstand fra ham, og mente #metoo endelig hadde kommet til Trondheim.

Isak Veierue Busch, ordfører i Røros. Ketil Blom Haugstulen

Heftige dager

Medlemmer i Trøndelag oppsummerer årsmøtet og veien frem til det som svært spesiell.

– Det har vært noen heftige dager, sier Isak Veierue Busch (32), ordfører i Røros og en av delegatene.

Han sier at det har vært flere store overraskelser for ham – både de nye varslene mot Giske og lederstriden etterpå.

– Men jeg tror Trond har tatt lærdom, og at det er en ny Trond vi har i dag. Så jeg hadde ikke hatt noe problem med å gi ham ny tillit, sier Busch.

– Hvorfor ser folk i Trøndelag tilsynelatende lettere på beskyldningene mot Giske enn det folk i resten av landet har gjort?

– Jeg tror det skyldes at Giske har en veldig høy standing på grasrota i Trøndelag, en som lytter og setter ord på det vi tenker. Og vi tenker vel at vi kjenner politikerne i regionen vår best.

Busch legger til at han selvfølgelig ikke står inne for handlingene som er beskrevet. – Slik det ble, hadde ikke valgkomiteen noe valg.

Når det gjelder varselet mot Kjerkol, sier Busch at det var en veldig stor overraskelse.

– Jeg stusser litt på det som har skjedd. Hvis man har noe å varsle om, får man gjøre det. Det er også tydelig at valgkomiteen lekker som en sil.

Fakta Varslene mot Giske Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) trakk seg som nestleder 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. De inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet sin plass i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Vinteren 2019 avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt. Vis mer

Camilla S. Løften, leder i Rindal Ap. Ketil Blom Haugstulen

Andre på årsmøtet gikk enda lenger i å støtte Giske. Camilla S. Løften, leder av Rindal Ap, mener prosessen først og fremst har vist at enkelte gjør hva de kan for å stanse Giske.

– Jeg synes dette er trist. Forferdelig trist. Det er gammelt nytt, det som har kommet frem, synes jeg.

Hun sier at hun hadde støttet et benkeforslag på Giske som leder, og mener valgkomiteen burde gitt årsmøtet den muligheten.

Håkon Einarsve, leder i Trøndelag AUF Aagot Opheim, Adressa

AUF-leder: – Tøft, men nødvendig.

Blant dem med et annet syn, var Håkon Einarsve, leder i Trøndelag AUF. Det var AUF som først trakk støtten til Giske, og dermed gjorde at den fra før enstemmige valgkomiteen så seg om etter en ny kandidat.

Fra talerstolen holdt Einarsve et innlegg der han kalte de siste dagene «tøffe, men nødvendige».

– Vi kan ikke bare klappe dem på hodet og takke for motet. Det ville vært en hån, sa han om de unge varslerne.

– Dette er Trøndelag Aps oppgjør med metoo».

Flere unge nåværende og tidligere AUF-ere holdt følelsesladde innlegg som gikk i samme retning.

Til stede på årsmøtet var også Sandra Skillingsås, en av kvinnene som varslet mot Giske. Hun ønsket ikke å si noe om hvordan hun så på prosessen. – Jeg har sagt det jeg har å si, sa hun til Aftenposten.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim. Ketil Blom Haugstulen

Ordfører Rita Ottervik: – Metoo allerede i Trondheim

Trondheims-ordfører Rita Ottervik var uenig i at det først var nå at #metoo hadde kommet til Trondheim, slik AUF-erene mente.

– Vi har hatt lokale beretninger i 2017 og 2018, og den samme diskusjonen her som andre steder, sa hun.

Ottervik fortalte at det hadde vært vondt å høre på historiene. Samtidig skulle hun ønske at de hadde kommet frem tidligere.

– Det var leit at de ikke følte at tiden var moden før. For det tror jeg hadde vært mye bedre for å kunne jobbe med de sakene.

Ottervik beskriver situasjonen de siste dagene som kaotisk og trist. Flere har stilt spørsmål ved hvor mye hun har visst om den påståtte ukulturen i partiet, og hva hun eventuelt har gjort med det.

– Jeg er ikke nattens dronning, så jeg er ikke så mye på nachspielet. Men vi har siden 2017 jobbet med kulturbygging i partiet, ved sosiale sammenkomster, alkoholfrie alternativer og så videre. Men vi er ikke i mål.

– Det skal ha vært en veldig seksualisert sjargong i partiet?

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. For hvis jeg hører slike ting, så slår jeg ofte ned på det.

– Tenker du nå at Trond Giske på et tidspunkt kan komme tilbake som politiker?

– I dag tenker jeg at nå har vi først og fremst en jobb med å samle oss som parti. Så får vi diskutere personer etterpå.