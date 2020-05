Justisdepartementet takket nei til å diskutere Moria-barna med EU-kommisjonen på videokonferanse

Dagen før inviterte Martin Schieffer, sjef for EU-kommisjonens migrasjonsavdeling, Norge til å delta på en konferanse om hjelp til Moria-flyktningene.

Brevet er merket «IMPORTANT/URGENT: Greece/ unaccomanied minors (VIKTIG/HASTER, Hellas/enslige mindreårige.

Justisråd Nelun Ånestad Muriuki ved den norske EU-delegasjonen i Brussel fikk instruks fra justisdepartementet i Oslo om å takke nei til konferansen, som var på høyeste embetsnivå.

– Kjære Martin, takk for invitasjonen til Norge. Jeg videresender svaret mottatt fra Oslo, skriver Muriuki til Martin Schieffer.

Norge: Vi deler bekymringen

Instruksen fra Justisdepartementet lød slik:

«Takk for invitasjonen til videokonferanse angående relokalisering av opp til 1.600 enslige mindreårige fra Hellas.

Vi deler bekymringene angående situasjonen i Hellas, og er enig i at presset på det greske asylsystemet fortjener oppmerksomhet fra europeiske land.

I lys av den pågående ekstraordinære situasjonen som følge av utbruddet av COVID-19, har vi konkludert med at vi ikke er i posisjon til å svare på deres forespørsel om relokalisering av asylsøkere fra Hellas.

Vi ønsker derfor å informere deg om at vi ikke vil delta på videokonferanse i morgen», het det.

Det går for øvrig frem av instruksen at Norge vil fortsette å støtte Hellas med EØS-midler rettet mot «sårbare grupper av asylsøkere, inkludert enslige mindreårige».

Justisdepartementet har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om begrunnelsen for avslaget.

SV: Bruker korona til å skyve flyktningene unna

Les også Bondevik: Skuffende at Norge ikke er med

SVs Karin Andersen sier at brevet viser at «regjeringen ikke engang har prøvd».

– Regjeringen har sagt at det nå går det ikke an å ta imot flyktninger, men de har ikke sagt at de har takket nei til å delta på en videokonferanse hvor de kanskje kunne få vite at det var mulig.

– Andre land har faktisk evakuert mindreårige fra leirene. Regjeringen har brukt koronasituasjonen til å skyve dette unna seg. Samtidig har vi hentet nordmenn land og strand verden rundt, sier hun.

Akkurat nå arbeider regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre for å finne en løsning som ikke sprenger regjeringen.

Både Venstre og KrF ønsker å ta imot mindreårige fra leirene straks, mens Høyre så langt ikke aksepterer vilkårene greske myndigheter har satt til hvem som skal hentes ut.

Saken skal avgjøres i Stortinget 26. mai. SV frir til KrF og Venstre og har invitert til møte for å finne en samlende løsning med opposisjonen.

Så langt sier KrF nei til invitasjonen.

– All ros for initiativ til brede forlik. Men vårt håp er fortsatt å få til noe sammen med Høyre og Venstre. Det er ikke ryddig å forhandle med to parter, sier KrFs Torhild Bransdal.

– Hva hvis dere ikke blir enige?

– Da kan muligheten åpne seg for andre samarbeidspartnere.

– Selv om det vil koste fred og idyll mellom regjeringspartiene?

– Utgangspunktet er få til noe for de det gjelder. Jeg er ikke i politikken for fred og idyll.

– Tror du på en løsning med Høyre?

– Ja, det tror jeg. Som i alt annet politisk arbeid er det viktig å være ærlig og ryddig. Vi har sagt at saken er viktig for oss.

– Vi får enormt med innspill. Det er nok å nevne at 45. 000 personer har skrevet under et opprop og over 100 kommuner som har sagt at de gjerne tar imot relokaliserte flyktninger, sier Brandsdal.

– Så lenge regjeringspartiene forhandler internt og ikke er åpne for å snakke med noen andre, er det ingen vits for et mindretall å sitte og forhandle. Vårt forslag er på bordet, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani.