Carl I. Hagen vurderer nytt comeback på Stortinget

«Hei Jeg er i tenkeboksen. Skal jeg si ja eller nei til 3de plassen på stortingslisten for Oslo i 2021? Hva synes du?», spør Carl I. Hagen på Facebook.

Mandag morgen har 973 personer «likt» innlegget og 922 kommentert og gitt Hagen råd. De aller fleste ber ham stå på og ta gjenvalg.

Oslo Frp har to representanter på Stortinget i denne perioden, men hadde fra 2009 til 2013 tre representanter.

Carl I. Hagen har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag morgen.

Partileder Siv Jensen skriver i en SMS at hun ikke «ønsker å stille til intervju» om saken.

Nestleder Sylvi Listhaug skriver i en SMS:

«Som en del av partiledelsen kan jeg ikke kommentere eller blande meg inn i nominasjonssprossen i fylkene».

Fakta: Fakta om Carl I. Hagen * Etter 2017-valget Fremskrittspartiets første vararepresentant til Stortinget fra Oslo. * Carl Ivar Hagen er født 6. mai 1944 i Oslo. * Vararepresentant på Stortinget for Anders Langes parti fra 1973, men meldte seg ut av partiet året etter og dannet sitt eget parti, Reformpartiet. Etter Anders Langes død i 1974 ble Hagen fast møtende vararepresentant. Han sluttet seg i 1975 igjen til partiet, som skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1977. *Var formann for Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006. * Stortingsrepresentant for Oslo Frp fra 1981 til 2009. Den siste perioden var han Stortingets visepresident. * Medlem av Oslo bystyre i periodene 1979-1982, 1987-1991, 1995-1999, og fra 2011. * Trakk seg midlertidig fra politikken i 2009. Stilte som ordførerkandidat for Frp i Oslo i 2011 og ble på ny medlem av bystyret.

Ble aldri ordfører

Les også: Nå blir det slaraffenliv

Det er slettes ikke første gang 76 år gamle Carl I. Hagen varsler comeback:

– Det er selvfølgelig vemodig, men fremover vil jeg konsentrere meg om pensjonisttilværelsen, sa Hagen i 2008 og gikk ut av Stortinget i 2009.

– Det er selvfølgelig en vemodig dag, vi må bare huske på alt han har gjort for Frp, sa Siv Jensen til Aftenposten den gang.

Men allerede i mars 2010 var Hagen kommet på andre tanker:

– Jeg har savnet meg selv, sa han til Dagens Næringsliv. Da stilte han som ordførerkandidat i Oslo.

Det endte med katastrofevalg.

– Vi og jeg har ikke gjort det så godt som vi og jeg hadde håpet. Men mange mener, som jeg, at det hadde gått verre hvis jeg ikke hadde fortsatt, forklarte Hagen.

Kort etter startet istiden mellom Hagen og partileder Siv Jensen. Partiet sa nei til å vrake Frps medlem i Nobelkomiteen og sette inn Hagen i stedet.

Han følte seg «ydmyket», og trakk seg umiddelbart i protest som Frps eldregeneral. Men han vant nominasjonskampen i Oslo Frp og fikk fjerdeplassen på stortingsvalgslisten i 2017 etter Siv Jensen, Christian Tybring-Gjedde og Mazyar Keshvari.

2018: – Nå er det over

Men i april 2018 meldte han i Aftenposten igjen at tiden som politiker nærmet seg slutten:

«– Ja, nå er det over. Jeg er leder i nominasjonskomiteen i Oslo Frp, og du kan ikke være leder hvis du selv er kandidat, bekrefter Hagen overfor Aftenposten.

Han er første vararepresentant til Stortinget frem til valget i 2021, og fikk mye møtetid da Keshvari ble sykmeldt rett før Aftenposten avslørte hans falske reiseregninger.

Hagen gjorde det i 2018 likevel klart at han så for seg at den rikspolitiske karrieren var over.

– Jeg har ingen planer om å stille til Stortinget igjen», sa Hagen.

I intervjuet varslet han at «det blir mer slaraffenliv fremover», og mer tid med kona Eli i Spania.

Oslo Frps leder: Tror Hagen blir valgt

Leder i Oslo Frp, Geir H. Ugland Jacobsen, sier at han har «alltid vært positiv til Hagen».

– Hagen har fremdeles stor verdi for partiet. Det blir hans valg til sjuende og sist. For meg vil han være en kjærkommen bidragsyter som alltid, sier han.

– Har han sjanse hvis han stiller?

– Ja, det tror jeg faktisk. Frp trenger ikke medarbeidere som bare snakker andre etter munnen. Man skal være lojal, men også kritisk. Hagen er kritisk av natur.

– Og så er han veldig tung på erfaring. Jeg har alltid satt veldig stor pris på ham.

– Så han får din stemme hvis han stiller?

– Ser ikke noen grunn til at jeg ikke skal stemme på ham, sier Geir H. Ugland Jacobsen.

Følgerne positive til gjenvalg

Det overveldende antallet som har gitt Hagen råd, ber han stå på og ta gjenvalg.

«Spørs hva «magefølelsen»din sier. Men jeg syns du skal fortsette, du er en ener Carl Ivar», skriver Ragnhild E. Møller.

«Ja Det er sånne som deg som trengs», skriver Rolf Norum.

«Ja. Hvis helsen er ok»., skriver tidligere stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen.

Frits Wahlstrøm er en av de få som råder Hagen til å si nei:

«Du kan hvile nå, Carl Ivar, og la andre slippe til. Har vært sjuende far i huset litt for lenge.»