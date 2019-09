Saken vil bli oppdatert.

I kronikken «Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk», går Venstres stortingsrepresentant Abid Raja nok en gang hardt ut mot Frp.

I kronikken der han utdyper hvorfor han anklaget Frp-erne Siv Jensen og Sylvi Listhaug for å komme med «brun propaganda,» anklager han også statsministeren for unnfallenhet.

Dermed bidrar han til å forsterke den betente konflikten mellom de to regjeringspartiene Venstre og Frp. Venstre-leder Trine Skei Grande stilte seg bak Rajas utfall mot Frp. Det fikk en rekke Frp-ere til å reagere. De krever en beklagelse fra høyeste hold i partiet.

Men Skei Grande, som oppholder seg på Island, har bare en knapp kommentar til den siste kronikken.

– Jeg har ingen ting å si ut over det jeg sa på lørdag. Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til, sier hun til TV2 .

Breivik med kritikk av egen partifelle

Nestleder og parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre kommer med både direkte og indirekte kritikk av Raja.

– Jeg har stor forståelse for Abid Rajas reaksjon på Frps retorikk i slutten av valgkampen og deler hans kritikk av den. Begrepet «brun propaganda» gir imidlertid noen historiske assosiasjoner som det ikke er grunnlag for, akkurat som begrepet «snikislamisering» ikke hører hjemme i den offentlige debatten, sier han i en SMS til Aftenposten.

Han overlater til leserne å vurdere om det var lurt av Abid Raja å skrive kronikken.

– Selv har jeg tenkt å bidra til å legge denne konflikten bak oss, slik både partileder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg tar til orde for. Så lenge vi er regjeringspartier, tjener det neppe noen å bruke media som kommunikasjonskanal, sier han.

Elvestuen: Avsporer debatten

Også nestleder og klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen kritiserer Raja for å ha brukt begrepet «brun propaganda».

– Jeg mener det er feil å bruke ordet. Det avsporer debatten, og det gir ikke en riktig assosiasjon opp mot Frp, sier han til Aftenposten.

Han gir indirekte signaler om at han synes Rajas siste kronikk var unødvendig. Han understreker at mange i Venstre har «markert tydelig» hva de synes om både Listhaugs billedbruk (båtflyktninger) og Jensens ordbruk.

– Nå må vi gå videre og ta med oss de gjennomslagene vi har fått i regjeringen, sier han og ramser opp alt fra handlingsplan mot muslimhat til rusreform og en forsterket klimapolitikk.

– Hva synes du om kronikken?

– Den står vel for seg selv. Jeg har ikke noe direkte kommentar til den, sier han.

Fakta: Dette er saken Her er bakgrunnen for feiden mellom Venstre og Frp Venstres Abid Raja uttalte til NRK før helgen at Sylvi Listhaug og Siv Jensen sprer «brun propaganda». Han siktet til Facebook-innlegget til Listhaug der hun la ut et bilde med teksten "Norge skal ikke ta imot båtimigranter" og Jensens bruk av ordet "snikislamisering" da en ung jente ikke ville ta kronprinsen i hånden i moskeen som Philip Manshaus angrep i august. Venstre-leder Trine Skei Grande støttet Raja. Det fikk Frp-leder Siv Jensen og flere andre i Frp til å reagere kraftig. - Det er helt uakseptabelt at Grande stiller seg bak Abid Raja, uttalte Siv Jensen.

Høyers første nestleder Jan Tore Sanner kommenterer kronikken via sms:

– I valgkampen var Høyre og Erna Solberg tydelig på at vi er uenig med de to omtalte Frp-utspillene. Vi ønsker en saklig politisk debatt hvor vi unngår å klistre merkelapper og karakteristikker på hverandre. Og vi er derfor glade for at Venstres nestleder Terje Breivik nå sier at Rajas bruk av begrepet «brun propaganda» er uklok. Nå må vi komme oss videre.

Erna Solberg (H) varsler via sin talsperson at hun kommer til å kommentere kronikken tirsdag ettermiddag. Hun deltar på en konferanse om vindkraft til havs i Bergen.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Beklager ikke «brune holdninger» før Jensen selv beklager

Abid Raja poengterer i kronikken at han ikke mener Siv Jensen har «brune holdninger»:

«Jeg har alltid hatt genuin respekt for henne. Holdningene hennes er rene, snikislamiseringsuttalelsene er ikke det, skriver han og opplyser at han vil beklage ordbruken hvis Siv Jensen beklager sin bruk av ordet ’snikislamisering’.»

Raja tar gjerne selvkritikk for at han til tider kan virke brå og ufiltrert.

«Jeg vil fortsette å jobbe med å ta ansvar for min del av det. Tar du din del av ansvaret, kjære statsminister», spør han i kronikken der han anklager henne for unnfallenhet.

«Hvorfor skal vi lage handlingsplaner mot muslimhat om vi samtidig legitimerer påstander om snikislamisering», spør han.

Direkte rettet mot Erna Solberg spør han om hun har «vært modig i denne debatten?». Selv legger han ikke skjul på at han skulle ønske en «noe mindre unnvikende holdning» fra henne:

«Demper begrepet muslimhat, eller virker det fremmedgjørende? Er det brobyggende eller stigmatiserende? Er finansministerens relansering av ’snikislamisering’ å anse som en håndsrekning, eller påfører det smerte? Jeg skulle gjerne hørt dine tanker om dette, uten forkledningen «Jeg ville kanskje ikke ordlagt meg på den måten».