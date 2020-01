Guro Ranes sier hun har stor forståelse for at fotgjengere kan føle seg utrygge i lyskryss med samtidig grønt for biler i en kjøreretning og fotgjengere i sidegatene.

– Men jeg tror ikke den beste løsningen på dette problemet er å lage en absolutt regel som forbyr at både fotgjengere og bilister skal ha grønt lys samtidig, sier hun.