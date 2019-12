Raymond Johansen (Ap) om regjeringens E 18 løsning: Økte bompenger, kork, kaos og mer luftforurensning

– Jeg er skuffet, sier byrådsleder Raymond Johansen i sin kommentar til at regjeringen i statsråd fredag legger frem en bompengeproposisjon for E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Det betyr at regjeringen garanterer finansieringen av prosjektet, og at Statens vegvesen kan starte gravearbeidet så fort de er klare, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Er det nå ingenting som kan stoppe prosjektet?

– Nei. Lysaker-Ramstadsletta vil nå til å bli satt i gang, for fullt, sier Jon Georg Dale til Aftenposten torsdag.

Byrådsleder Johansen sier at man nå skal snu alle steiner for å se om det er noe kommunen sammen med Viken kan gjøre for å stanse dette, men han erkjenner at det er Stortinget som skal bevilge pengene og som har det siste ordet.

Johansen mener at prosjektet vil øke trafikken i Oslo, føre til kork og kaos, dårligere luftkvalitet og økte klimagassutslipp.

Fakta: DETTE ER E18 LYSAKER-RAMSTADSLETTA Dette er den første strekningen av den planlagte utbyggingen mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Utbyggingen omfatter blant annet 4,4 km ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger mellom Fornebukrysset og Ramstadsletta i Bærum. I tillegg inngår en ny, egen vei for busser, en egen sykkelvei, og en ny fylkesvei, som kommer inn på tvers fra Gjønnes i Bærum til E18 (Bærumsdiagonalen). Prosjektet omfatter også en ny forbindelse fra Strand i Bærum til Fornebu. Ny E18 skal vil gå i tunnel forbi Høvik, under lokk ved Stabekk. Dagens E18 skal bli en lokal vei med lav fartsgrense og flere rundkjøringer. Kilde: Statens vegvesen

Mye bompenger

Han viser til at prosjektet skal finansieres med bompenger og blir svindyrt, ikke minst for bilistene.

Johansen karakteriserer dette som en gammeldags trafikkavvikling.

Fylkesordfører Tonje Brenna (Ap) i Viken viser til at den lokale enigheten om E18 handler om å løse trafikkproblemene i Asker og Bærum.

– Det er fortsatt uklart om denne løsningen bidrar til det. I tillegg er det uklart hva Jon Georg Dales takster blir på passering i bomringen: blir det 100 kroner hver vei? 200 kroner? Det må regjeringen svare på, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Johansen: Bruker rå makt

– Jeg hadde håpet at vi på nyåret skulle sette oss ned og diskutere Oslo pakke 3. Når regjeringen velger å gjøre dette nå, er det et uttrykk for at de mangler gode argumenter og at de velger å bruke rå makt, sier byrådslederen, som legger til at dette er det regjeringspartiene velger å gjøre etter å ha blitt stemt ut i Oslo og Viken.

Han spør hvordan miljøpartiet Venstre kan være med på dette.

– De er et miljøpolitisk gissel, slår Johansen fast.

– Det er nok noen i Akershus som blir gladest for dette, men for Oslo betyr det mer kork, kaos og økt luftforurensing, sier han.

– For flertallet i Oslo er klima og miljø et hovedanliggende. Dette er i strid med det regjeringen selv har sagt, nemlig at trafikkveksten skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier han.

– Dette er en politikk på vegne av fortiden, ikke fremtiden, understreker han.