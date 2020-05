Siv Jensen krever flyktningkutt mot budsjettstøtte

– Jeg kan her og nå si, på vegne av Frp, at vi på ingen som helst måte vil akseptere 3.000 kvoteflyktninger, hvis budsjettet skal gjøres opp med oss, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Frp var med på beslutningen om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger i år da partiet fortsatt satt i regjering.

– Vi mener i utgangspunktet at vi ikke skal ta imot noen. Det sitter folk i regjeringen fra Venstre og KrF som vil ha det tallet langt høyere. Men tiden er ikke inne for det. Nå er tiden inne for å stramme til, sier Jensen.