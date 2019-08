(Bergens Tidende): Denne uken var det duket for skoledebatt på Laksevåg skole. Sammen med lederne for de andre ungdomspartiene stilte leder for Bergen Unge Venstre, August Simonsen, med en plakat for å fremme et av de politiske budskapene til Unge Venstre.

På plakaten var det bilde av en hånd som holder en joint, med påskriften «Legalize it».