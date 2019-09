MDG bruker 350.000 kroner på SMS-kampanje rettet mot unge velgere

Miljøpartiet De Grønne gjør det skarpt på målingene inn mot valget. På Aftenpostens siste måling er partiets oppslutning målt til 10 prosent. Et tilsvarende valgresultat ville være en fremgang på 4,6 prosentpoeng fra valgresultatet i 2015.

Men partiet er fullt klar over at den høye oppslutningen er båret frem av unge velgere, en velgergruppe med lav valgdeltagelse.

Derfor har partiet denne uken lansert en SMS-kampanje for å motivere unge, grønne velgere til stemmelokalene.

– Det er blant de unge klimasaken står sterkest, og vi er redde for at de over 50 skal få mye mer makt enn de under 30. Det er klart det motiverer oss til å stå på til siste slutt, svarer MDGs partisekretær Torkil Vederhus da Aftenposten spør om partiet frykter de unge velgernes troløshet.

Fakta: Lav valgdeltagelse blant unge Ved forrige valg, stortingsvalget i 2017, var den generelle valgdeltagelsen 78,2 prosent. For velgere mellom 20 og 25 år var den vesentlig lavere, 61 prosent for menn og 71 prosent for kvinner, ifølge SSB. «Personer mellom 18 og 39 år som har grunnskole eller videregående skole, utgjør 23 prosent av de stemmeberettigede. Men blant hjemmesitterne utgjør de hele 40 prosent, en stor gruppe på 323.000 potensielle velgere». skriver SSB i sin analyse av hjemmesitterne i 2017.

Vil nå unge velgere per SMS

Dette er de to SMS-ene MDG har sendt ut, henholdsvis i Oslo og resten av landet:

I Oslo:

«Hei :) Husk å stemme innen 9.sept! Vil du ha billigere Ruter-billetter, færre biler, mer liv og mindre utslipp i byen? Stem på MDG <3»

Nasjonalt:

«Hei :) Det er nå det gjelder! Husk å stemme innen 9 sep. Hvis du vil ha et samfunn som er bra for både mennesker og miljø, stem MDG <3 Hilsen Une Bastholm»

Har du ikke fått en av disse to SMS-ene, er du nok for gammel.

I Oslo har MDG sendt SMS til alle mellom 18 og 30 år. Ellers i landet er målgruppen velgere i større byer mellom 20 og 24 år i større byer. Kampanjen har som mål å nå minst 150.000 unge velgere.

Vederhus oppgir til Aftenposten at kampanjen har kostet MDG om lag 350.000 kroner, 150.000 for Oslo og 200.000 for resten av landet.

«Vi har et ganske lite budsjett for valgkampen sammenlignet med andre partier, men ser at det fins statistikk som støtter at dette kan være et verdifull tiltak», opplyser Vederhus til Aftenposten.

Har fått råd fra Datatilsynet

I en e-post til Aftenposten forklarer han kampanjen slik:

«Vi ønsker å øke valgdeltagelsen blant unge, som ved tidligere valg har stemt mindre enn andre grupper av befolkningen. Dette er en gruppe som er vanskelig å nå frem til gjennom tradisjonell nyhetsdekning, men vi vet at unge er engasjert i politikk og særlig opptatt av klima og miljø».

«Vi har selvfølgelig som mål å få flest mulig stemmer i valget, og mener dette er en god metode for å nå frem til velgere som kanskje ellers ikke ville stemt»

«Hvis valgdeltagelsen blant de unge øker som følge av denne kampanjen vil det være bra for norsk demokrati, og forhåpentlig også for MDGs valgresultat»

Kampanjen, som er gjennomført i samarbeid med selskapet Eurobate, er i tråd med norsk og europeisk personvernforordning (GDPR), forsikrer MDG. MDG har ikke fått tilgang til telefonnumre selv, men Eurobate har tilgang til en rekke databaser over offentlige tilgjengelige telefonnummer, opplyser partiet.

«Datatilsynet har forsikret oss om at dette er i tråd med hensyn til personvernet. De eneste personopplysningene som skal behandles er åpent tilgjengelige telefonnummer til mennesker mellom 18 og 30 år. Dette vil ikke sammenstilles med andre opplysninger eller brukes på noen annen måte. De får kun én SMS som sendes ut uken før valget», skriver Vederhus i e-posten til Aftenposten.