Statsråd Hauglie grilles på nytt i Stortinget i formiddag

Moxnes har stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren:

Hva vil regjeringen foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking, også når det gjelder alle de som er rammet gjennom urettmessige avslag fra Nav, og de som indirekte er rammet gjennom selv å ha unnlatt å dra på ferie, møte familie eller lignende, i frykt for å miste støtte de hadde rett på?

Etter at Hauglie har svart på det skriftlige spørsmålet, har Moxnes anledning til å stille to oppfølgingsspørsmål før også andre representanter slipper til med spørsmål.

– Kjernen i saken er om statsråden tok grep tidlig nok og kraftig nok, sier Moxnes til Aftenposten.

Hauglie og departementet ble første gang varslet i desember 2018 om at Trygderetten mener at Nav foretok feil rettsanvendelse når de anmeldte personer som dro utenlands på kortvarig opphold med arbeidsavklaringspenger. I løpet av vinteren lovet Nav at de skulle endre praksis.

Alarmen gikk uten at dommene ble stanset

– Da hun endelig hadde et møte med Nav i mars, ba hun om at endringen- til korrekt praksis- skulle gjelde fremover i tid, og bare for kortvarig opphold.

– Det mange spør seg om, er hvorfor statsråden ikke ba dem om å rette opp i urett, sier Moxnes.

Men det politisk eksplosive spørsmålet som opposisjonen og mange utenfor Stortinget venter svar på, er hvorfor folk fortsatt ble dømt og satt i fengsel etter at Hauglie 30. august fikk beskjed om at saken var langt mer alvorlig.

-Jeg vil følge opp dette med å gå grundig inn i hva hun foretok seg etter at den store alarmen gikk i departementet 30. august. For da fikk de beskjed fra Nav om at feil praksis kunne ha ført til domfellelser.

– Hva foretok hun seg frem til 13. september da hun møtte Nav? Hvorfor gikk det to uker fra den store alarmen til statsråden møtte Nav, ikke minst fordi folk ble dømt til urettmessig straff senest 17, september, og folk måtte inn til soning i midten av oktober, sier Moxnes.

Hauglie bruker selv uttrykket «alarmen gikk» i departementet etter Navs melding 30. august.

– Hva slags alarmsystem har departementet når folk fortsatt dømmes og sendes til soning etter at alarmen er gått?

– Det er en alarm med to ukers slumrefunksjon, kan det virke som, svarer han.