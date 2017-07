Ap-leder Støre på frierferd i statsministerens hjemby

Mens statsminister Erna Solberg ferierer, åpnet Jonas Gahr Støre Aps valgkamp i noe så sjeldent som strålende sol i Bergen.

Hele neste uke skal Ap-lederen turnere kysten fra Vestlandet til Sørlandet. Sysselsetting og omstilling er den røde tråden i turneen. I begrunnelsen for hvorfor han valgte Bergen som startsted for turneen sier han:

– Vi skal gjøre det viktigste for Norge til det viktigste i norsk politikk. Mest står nå på spill langs denne kysten.

– Det handler om ledighet og her må det skapes nye arbeidsplasser. Men på den positive siden er det her vi finner de ledende kunnskapsmiljøer innenfor miljø, hav, maritim, energi og Norges ledende industrimiljøer. Mange av de spørsmålene vi må løse for Norge, er satt mest på spissen her langs kysten, understreker han.

– Det hjelper kanskje at KrF, Venstre og Ap samarbeider om å styre denne byen?

– Bergen har et byråd med en dyktig byrådsleder som det er interessant å følge. Det at samarbeidet går så bra her, bidrar til at jeg står ved mitt budskap om at vi i Ap har en åpen dør, sier han.

Samarbeid med sentrum fungerer

Valgforsker og bergenser Frank Aarebrot mener samarbeidskonstellasjoner i de store byene er viktig og peker fremover mot senere samarbeid på riksplan.

I 2015 overtok et flertall bestående av Ap, Venstre og KrF byrådsmakten i statsminister Erna Solbergs hjemby. Etter 12 år med ulike borgerlige koalisjoner, skiftet Venstre og KrF side. De slo seg heller sammen med Ap.

Arbeiderpartiets frieri til KrF på riksplan er foreløpig avvist. Men samarbeidet i Bergen – byen der KrF ble stiftet for nesten 84 år siden – fungerer godt, ifølge partene selv.

Fakta: Tre byer – tre ulike samarbeidsmodeller Bergen har et byråd av Ap, Venstre og KrF. Det har ett mandats flertall, men inngår budsjettsamarbeid med MDG og Sp. Oslo har et mindretallsbyråd av Ap, MDG og SV. De har et formalisert samarbeid med Rødt og dermed flertall. Trondheim har ikke byparlamentarisme. Alle partier unntatt Frp og Høyre er del av «regnbuekoalisjonen» som har valgt Rita Ottervik (Ap) til ordfører.

Velgerne er ikke så verst fornøyd, de heller. Etter to år i byråd er det ikke slitasje å spore for partiene. Siste lokale meningsmåling (Bergens Tidende 22. mars) ga Ap 36,2 prosent, KrF 5,8 og Venstre 6,1. Det er omtrent på nivå med valgresultatet ved kommunevalget i 2015.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen sitter også i sentralstyret i Ap, og han er en av dem som Støre omtaler som nær kollega.

– Hva tror du skal til for at KrF skal vende seg til Ap?

– Det er viktig at vi fortsetter å være et parti som ikke lukker dører, sier Schjelderup.

– Vi er opptatt av å få til en ny regjering og må være åpne for samarbeid til venstre og mot sentrum, avhengig av valgresultatet. Det krever at vi er attraktive som samarbeidspartnere. Som det største partiet må vi selvsagt ha en tydelig politisk kurs, men være åpne og ikke overkjøre samarbeidspartnerne. Jeg vet at dette også er noe Støre er opptatt av, sier han.

Schjelderup understreker at personkjemi er viktig i et slikt samarbeid. Han viser også til at det er en viss tradisjon i Bergen for samarbeid mellom Ap og sentrumspartiet. I perioden 1987 til 2003 var det dette politiske flertallet som styrte byen.

KrF: – Vi har det kjekt

Dag Inge Ulstein er finansbyråd og KrFs fremste politiker i Bergen. Han sier at mange av dem som var skeptiske til samarbeid med Ap, endret syn etter som samarbeidet utviklet seg og man fikk personlige relasjoner.

– Vi har det kjekt, flirer han, før han legger til:

– Personkjemi er viktig i et slikt samarbeid.

KrF har vedtatt at partiet vil ha en sentrum-høyre regjering, og nestleder Kjell Ingolf Ropstad var nylig ute og understreket dette vedtaket.

– Jeg er veldig komfortabel med at partiet peker så tydelig på et sentrum-høyre-samarbeid. Jeg tror det ville vært uklokt å gjøre noe annet, så jeg synes det er den strategien vi bør holde trygt og godt fast på, sa han til NRK.

Ulstein sier at det er et vedtak på nasjonalt plan, og at det er en levende diskusjon i KrF. Men mange KrF-velgere har Senterpartiet som sitt annetvalg. Det gir muligheter.

Savner Senterpartiet ved sin side

– Gleden rundt å samarbeide med Sp har mange steder vært viktigere enn frykten for Ap, i alle fall ser vi det lokalt i distriktene. Dette er de spenningene som finnes i organisasjonen, forklarer Ulstein.

– Det viktigste for KrF er å få politisk gjennomslag. Sentrum er en egen politisk enhet, som må regnes med uansett hva slags regjeringsalternativer en ser for seg, sier han.

Klar plattform

Både Ulstein og byrådspartner Schjelderup understreker viktigheten av en klar politisk plattform. I Bergen er den basert på tre pilarer: Trygg økonomisk styring som skaper arbeidsplasser, sosial utjevning, samt at Bergen skal konkurrere med Oslo om å være Norges mest miljøvennlige by.

– Ser man nå et mer fleksibelt Ap?

– Ja, det tror jeg, selv om det lokalt alltid har vært mer samarbeid enn sentralt, men nå skjer det i de store byene, svarer Schjelderup.

– Jeg mener dette er en ønsket utvikling, fordi jeg synes toblokkdelingen er en feil beskrivelse av situasjonen. Sentrum er en egen politisk kraft i Norge, og det har vi vært veldig bevisst på da vi dannet byrådet i Bergen. Venstre og KrF er styringsdyktige partier som bidrar til stabil styring av byen i en vanskelig økonomisk tid, sier Schjelderup.

Oslo-samarbeid åpnet for Frp i regjering

Da Frp og Høyre gikk i regjering sammen i 2013, hadde de to partiene gjennom mange år samarbeidet i Oslo-politikken – i lange perioder også i byråd.

– Samarbeidet mellom Høyre og Frp i Oslo var viktig for den senere H/Frp-regjeringen. Det viste at Frp var i stand til å ta politisk ansvar og holde seg til avtaler. Oslo er spesielt viktig som utstillingsvindu, fordi hovedstaden ikke har et fylkesting i tillegg. Dermed er det også ansvarlig for utdanningspolitikken. Det gjorde Oslo spesielt viktig for Høyre, sier valgforsker Frank Aarebrot.

Valgforskeren, som selv er Ap-medlem, mener at ulike samarbeidskonstellasjoner med Ap i hovedrollen i våre tre største byer, styrker Støres partis troverdighet som koalisjonspartner.

– Men dette er også spesielt viktig for KrF. Venstre har bundet seg til Høyre, og Sp har bundet seg til Ap. Det gjør at KrF er alene i sentrum, og et samarbeid som det i Bergen, styrker det som sentrumsparti, påpeker Aarebrot.