Partilederne Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande har begge sagt at partienes plan A etter valget er en regjering bestående av Høyre og sentrum, det vil si KrF og Venstre.

Men resultater fra Norsk medborgerpanel som Bergens Tidende har fått tilgang til viser at velgerne i de to partiene ikke er særlig begeistret for hverandre. Kløften mellom KrF-velgere og Venstre-velgere har vokst kraftig i løpet av de fire årene de to partiene har sittet i samme båt, som støttepartier for regjeringen.