Slik kan en ny regjering endre Oslo

Med en ny rødgrønn regjering er det duket for omkamp om Ullevål sykehus, nullutslippssoner og for ny politikk på bolig. CO2-rensing på Klemetsrud kan også ha rykket et hakk nærmere realisering.

Dagens regjering har vedtatt flytte Oslos hovedsykehus fra Ullevål til Gaustad. Sp og SV vil ha omkamp.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Birgitte Iversen Journalist

Nå nettopp

Aftenposten har sett nærmere på noen sentrale områder der en regjering med Ap, Sp og SV vil kunne endre hovedstaden.