Arbeiderpartiet splittet om strømtiltak mellom nord og sør

Det er delte meninger i Aps energiutvalg om tiltak for å utjevne strømprisen i Norge. Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth advarer mot «konflikt mellom nord og sør».

Kristina Hansen er fylkesleder i Finnmark Ap og statssekretær i Nærings og fiskeridepartementet. Hun vil på ingen måte fremskynde arbeidet med å utjevne strømprisene i sør og nord.

17 minutter siden

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun leder utvalget som skal lage Aps nye energipolitikk. Torsdag sa hun til Aftenposten at de store strømprisforskjellene i Norge er urettferdig. Derfor mener hun, som Statnett, at en snarest mulig få utbedret overføringsnettet mellom regionene.

– Vi er ett folk, ett land, det er klart vi må jobbe for å jevne ut prisen og tilgangen i områdene, sa hun.

Men det mener ikke alle i partiet.

«En krevende situasjon med svært høye strømpriser i sør må løses i sør. De løses på ingen måte med å bygge kabler mellom nord og sør», skriver stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms Ap på Facebook.

«I nordnorge vil vi også i framtida ha behov for mer kraft. Men løsningene ligger ikke i konflikt mellom nord og sør!»

Billig strøm i nord

Det er særlig i nord det er billig strøm. Strømprisen i Sørvest-Norge lå i forrige uke på 309 øre/kWh, mens prisen i Midt- og Nord-Norge lå på 1,7 øre/kWh, ifølge tall fra NVE.

Det vil si at strømprisen i sør var rundt 181 ganger så høy som prisen i nord.

Fredag rykket Aps fylkesleder i Finnmark ut mot forslaget fra utvalgslederen.

«Det er helt uaktuell politikk for Finnmark AP å støtte løsninger som medfører økning i strømprisene for husholdninger og næringsliv i Finnmark», skriver Kristina Hansen, som også er statssekretær i nærings og fiskeridepartementet.

Nordlys gikk hardt mot Stavanger-ordføreren på lederplass. «Energipolitisk desperasjon og forvirring», var dommen fra Nord-Norges største avis.

Troms Ap er på samme linje som Finnmark, forteller fylkesleder og stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug i Troms Ap.

– Hvis en i dagens situasjon argumentere for utjevning, vil det si at vi skal få noen øre lavere strømpris i sør og den samme prisen i nord. Da er vi på et feil spor, sier han til Aftenposten.

Aps energiutvalg splittet om prisutjevning

Aftenposten har snakket med flere av medlemmene i energiutvalget Nortvedt Nesse leder. Vår gjennomgang viser at det er mildt sagt delte meninger om spørsmålet i Ap.

Utvalgsmedlem Rolf Laupstad er ordfører i Berlevåg. Han sier at de i Øst-Finnmark har stor mangel på energi. For å forbedre dette ønsker han at Statnett skal utbedre en eksisterende kabel til område for å håndtere det økte energibehovet fremover.

– Om de først får utbedret den, så tenker jeg at det er fornuftig å utbedre overføringskablene mellom nord og sør. Vi er ett land, vi bør kanskje ha gode forsyningslinjer mellom regionene.

Han er derimot i tvil om dette kommer til å føre til billigere strøm i sør.

– Vi trenger strømmen i Nord også. Det er nok viktigere å utvikle mer fornybar kraft.

Vil bygge ut mer kraft

Utvalgsmedlem Geir Waage er ordfører i Rana kommune i Nordland

– Jeg er uenig i hennes analyse, sier han om intervjuet med utvalgslederen.

Han legger til grunn at kraftoverskudd i nord vil forsvinne om noen få år, når planlagte industriprosjekter blir realisert.

– Utfordringen nå er at det må bygges ut mer kraft i Nord-Norge og i Sør-Norge. Og så syns jeg diskusjonen må penses inn på at det området hvor det er høyest strømpris, er det samme hvor vannstanden til flerårsmagasinene nå er kjørt ned på et historisk bunnivå, sier han til Aftenposten.

Dersom en bygger ut overføringskapasiteten nå, mener Waage det bare ville gitt dyrere strøm i nord – mens prisen i sør hadde forblitt den samme.

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth har ikke sans for forslaget om å utbedre overføringsnettet mellom sør og nord.

Ap i Sør-Norge vil utjevne prisene

Kristian Blindheim er medlemsansvarlig i Vestnes Arbeiderparti. Han mener det vil være samfunnsøkonomisk fornuftig å utbedre overføringsnettet mellom nord og sør.

– Samtidig så er det nå en god mulighet for dem med billig strøm å tiltrekke seg ny industri. Samtidig så ser vi fra analysene fra NVE at vi om noen år frem i tid kan få til begge deler.

Også Astrid Hilde i Kristiansand Arbeiderparti mener at man bør utbedre overføringsnettet mellom nord og sør. Hun sier det er et stort behov for å utbedre nettet generelt flere steder i landet.

– Prisnivået er ikke slik på grunn av den kabelen, det er fordi det er lav magasinfylling.

Hilde sier at det er viktig for ny industrisatsing at det bygges ut mer nett. Og for å øke kraftproduksjonen i sør sier hun løsningen ligger i satse stort på vindmøller på Sørlandet.

Henrik Jorem i Bergen Arbeiderparti sitter også i utvalget. Han representerer et geografisk område som har behoiv for billigere strøm, og støtter også at arbeidet med å utbedre kabelen mellom nord og sør.

– Det vil være gunstig for oss. Strømprisen er en stor bekymring for husholdninger og bedrifter i mitt område og dette må bedres. Samtidig er dette noe vi må diskutere nærmere i utvalget for å finne løsninger.

Kine Asper i er nestleder i Fellesforbundet og sitter i utvalget. Hun gir en generell støtte til utveksling mellom nord og sør per SMS. Men hun tar ftorbehold om at «industriutviklingen og boviljen i nord må ikke lide av tiltakene som gjøres».

Utvalgets to medlemmer fra Oslo støtter utvalgslederen. Dette er Jon Evang, som er er Ap-medlem og jobber i Energi Norge. Og Victoria Marie Evensen, som er næringsbyråd i Oslo. Hun skriver på Facebook at hun mener at Stavanger-ordføreren «har et veldig godt poeng!»

Hun utdyper:

«For meg virker det logisk at kraftutvekslingen må være bedre på kryss og tvers av landet, og mellom nord og sør. Jeg tror også at dette vil være bra for Nord-Norge fordi et noe jevnere prisnivå også kan gjøre kraftinvesteringer mer interessant i hele landet – ikke bare i pressområdene der strømprisen nå er altfor høy».