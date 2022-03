Landbruksminister Borch: Vil etablere kornlagre på gårdsbruk

Landbruksminister Sandra Borch vil gjenopprette beredskapslagre for matkorn. Staten kan ta deler av regningen for bygging av lagre på gårdsbruk over hele landet.

12. mars 2022 22:59 Sist oppdatert nå nettopp

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) vil opprette kornlagre på gårdene i hele landet.

– Situasjonen i Russland og Ukraina aktualiserer viktigheten av beredskapslagre. Det er ikke spørsmål om vi skal ha lagre, men om å finne de beste metodene, sier landbruksminister Sandra Borch (Sp).

I 2003 ble beredskapslagrene for korn avviklet. Senest i 2020 stemte Høyre, Frp, Venstre og KrF mot lagring av korn.

Nå har Borch gitt Landbruksdirektoratet i oppdrag å utrede gjenoppretting av beredskapslagre for matkorn. Fristen er satt til 15. juni i år.

I mandatet heter det at «det er et viktig samfunnsansvar å sikre at landets befolkning får nok mat. Matsikkerheten blir ivaretatt gjennom nasjonal produksjon, handel og ivaretaking av produksjonsgrunnlaget».

Normalt kjøper Norge det vi trenger utenom egen matproduksjon gjennom import fra verdensmarkedet. Men selv i normale tider kan det oppstå flaskehalser og avlingssvikt som kan utfordre forsyningssikkerheten på matområdet. Klimaendringene med mer ekstremvær øker sårbarheten, heter det.

Med pandemien og krigen i Ukraina som bakteppe pekes det på at «sikkerhetspolitiske kriser og andre kriser som pandemier kan også forstyrre verdikjedene».

Importert eller norsk korn?

Statsråden ber om at følgende forhold utredes:

Alternativer med beredskapskrav på en lagerbeholdning pr. 1. juli for henholdsvis 1 måneds, 3, 6, 9 og 12 måneders normalforbruk av matkorn utenom kommersielle lagre.

Lagring skal skje i regi av markedsaktørene der staten betaler godtgjørelse for lagring utover den kommersielle delen.

En tidsplan for etablering skal vurderes, herunder om oppbyggingen skal baseres på importert eller norsk korn eller en kombinasjon.

En kombinasjon av lagring av korn og mel skal også vurderes.

Lagring på gårder

Korn ble tidligere lagret i noen få, sentrale store siloer. Borch mener ett lager eller noen få sentrale lagre er sårbart og har åpnet for desentraliserte lagre på hver enkelt gård over hele landet.

«Det skal utredes alternativer med sentral, regional eller lokal lagring (gårdsanlegg) i regi av markedsaktørene og en kombinasjon av disse», heter det.

– Vi vil utrede om det er mulig med lagring i tilknytning gårdsbruk for å se om det er mulig å få de spredt rundt i landet, sier hun.

Borch sier at lagre i tilknytning til gårdsbruk kan utløse investeringsmidler til det enkelte gårdsbruk.

– Sånn sett kan det bli vinn-vinn ved å få folk til satse på korn, sier hun.

Tidligere har beredskapslagre blitt avvist av økonomiske årsaker. Sp-statsråden vil at flere forhold som arbeidsplasser og trygghet skal tas med i vurderingen av de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Verdien av leverings- og prissikkerhet, arbeidsplasser, trygghet og samfunnsstabilitet skal også vurderes, heter det.

Moralsk dilemma

Borch peker også på moralske dilemmaer knyttet til at Norge, som ett av verdens rikeste land, kjøper opp korn som ellers kunne gått til fattige land.

En del land i Afrika og Asia er helt avhengige av forsyningene fra Svartehavsregionen. Mange av råvarene som benyttes under Verdens matvareprogram i sultrammede områder, kommer fra nettopp Russland og Ukraina.

– Det hadde ikke vært bra om Norge skulle kjøpt inn masse korn fra andre land som har behov for det, og lagre. Vi må vise solidaritet med resten av verden. Ett av verdens rikeste land bør ta seg råd til å brødfø egen befolkning, sier Borch, som vil øke norsk matproduksjon.

Lagre er som forsikring

– Er det et tiltak primært for å støtte norske bønder?

– Dette er et tiltak primært for å støtte matberedskapen til det norske folk. Ikke et støttetiltak for norske bønder. Men vi må heller ikke undergrave betydningen av at vi har jevn og god produksjon av mat i Norge, svarer hun.

I februar steg matvareprisene med 4,5 prosent, ifølge SSB. Det er den største månedsendringen siden juli 1981. Beredskapslagre vil ikke bidra til å hindre prisøkninger, ifølge statsråden.

– Nå er vi i en ekstrem situasjon med en kostnadstsunami uten like på en rekke innsatsfaktorer. Inntil det siste har faktisk matprisene i Norge gått ned.

– Lageret er en viktig forsikringsordning. Du har jo forsikring på huset ditt. Du håper du aldri får bruk for den. Men når du får bruk for den, er det viktig å ha den, sier Borch.

– Prisene mest alvorlig

Høyres landbrukspolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle sier at «vi skal ta på alvor den situasjonen verden står i».

– Men vi er trygge i Norge. Vi har nok mat. Norge vil alltid ha råd til å kjøpe matkorn. Da vi satt i regjering, viste tre utredninger at sentrallager ikke var beste løsning. Vi sørget derfor for bevilgninger til å øke norsk matproduksjon og støtte til lokale kornlager, sier hun.

Ifølge Westgaard-Halle er det de «økende matprisene som en konsekvens av blant annet krigen som er den store utfordringen fremover».