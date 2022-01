Rødt krever svar om Norges rolle i militæroperasjoner i Irak og Syria

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener regjeringen stilltiende har akseptert at USA har utført luftangrep mot sivile mål i krigføringen mot Irak og Syria.

NTB

Nå nettopp

Moxnes sendte i desember et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) etter at The New York Times den siste tiden har kommet med påstander om at USA kan ha gjennomført en rekke luftangrep mot sivile mål i krigføringen mot Irak og Syria.

Det skriver NRK.

– Avsløringene om USAs hemmelige krig i Syria og Irak er oppsiktsvekkende og sjokkerende. De angår oss fordi vi deltok i krigen mot terrorgruppen IS. Hva visste Norge om dette? Hva har vi egentlig vært med på, spør Moxnes.

I Enoksens svar står det at norske styrker hele tiden har lagt etterlevelse av krigens folkerett spesielt og folkeretten generelt til grunn for sin innsats og at Norge forutsetter at koalisjonspartnere gjør det samme.

Moxnes sier til NRK at han reagerer kraftig på svaret fra forsvarsministeren.

– At Norges forsvarsminister ikke vil kommentere de siste avsløringene om amerikanske massedrap på sivile kan ikke aksepteres, sier Rødt-lederen.

En talsmann for den amerikanske sentralkommandoen sa i en kommentar til New York Times at USA vil lære av feil som er begått.