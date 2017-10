Giske: – Tror ikke på budsjettkrise i høst

Under debatten i Stortinget etter finansminister Siv Jensens presentasjon av statsbudsjettet, konkluderte Giske med at han «tror at det nye flertallet vil være mest enig med oss».

Han avviser imidlertid at Ap allerede i høst tror at KrF lar seg lokke til å bryte med de andre ikke-sosialistiske partiene, og bidra til å danne et nytt, rødgrønt flertall.

– For å si det sånn: Vi ville nok brukt kortere tid til å bli enig med KrF. Nå håper vi at vi i alle fall kan trekke dem i riktig retning i saker som bedre sosial profil, skole, eldre og klima, sier Giske.

Les også: Slik påvirkes lommeboken av budsjettet

Støre: Det er de politiske realitetene

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekrefter at de politiske realitetene ikke taler for krise i høst. Samtidig presenterer han hovedlinjene i Aps alternative budsjett som vil virke som lokketoner overfor KrF, og på sikt muligens kan endre de samme politiske realitetene.

– Vi tar til etterretning at KrF og Venstre skal forhandle med regjeringspartiene. Det er de politiske realitetene. Vi kommer til å presentere vårt alternative forslag med økt satsing, sier Støre, og peker på de viktigste områdene:

Tidlig innsats og flere lærere i skolen

Bedre kvalitet eldreomsorgen

Tydelige grep for å nå 2030-målene i klimapolitikken

– Det vil tydeliggjøre for KrF og Venstre at det finnes et annet flertall, sier Støre.

– Dette er jo KrFs hjertesaker, er det lokkemat for å få dem over på rødgrønn side?

– Disse sakene er fundamentet i Aps politikk, og var hovedsaker i valgkampen, sier Støre.

– Ord følges ikke av handling

Ap slutter seg i all hovedsak til Regjeringens analyse av nasjonens problemer og utfordringer. Men der stanser også enigheten.

– Ord følges ikke opp av handling. Regjeringen gjør svært lite. Dette er et passivt budsjett, sier Giske som etterlyser mer innsats for å ruste spesielt unge til en plass i arbeidslivet.

Signalene fra Venstre og KrFs finanspolitiske talsmenn tyder heller ikke på at noen krise.

– Mye og bra og det ligger godt til rette for forhandlinger. Vi skal være konstruktive, men med tøffe krav for dem som trenger det mest. Budsjettet mangler den gule profilen og KrFs fotavtrykk, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.