Ola Borten Moe vant fram mot NRK i Pressens Faglige Utvalg

Vær varsom-plakaten ble brutt da NRK omtalte Ola Borten Moe på Dagsrevyen 12. januar, konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU). Foto: Torstein Bøe / NTB

NRK brøt god presseskikk i omtalen av Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe på Dagsrevyen i januar, konkluderer Pressens Faglige Utvalg.

NTB

Nå nettopp

Innslaget gjaldt en åpen høring i Stortinget der den tidligere olje- og energiministeren og andre topper fra Oljedirektoratet var invitert.

I innslaget het det at «de må forklare hvorfor de holdt tilbake viktig informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting i 2013», og at «NRK avslørte at Borten Moe visste at oljeleting i nord kunne bli tapsprosjekt i milliardklassen».

NRK beklaget siden innslaget og sa at de ikke hadde grunnlag for å fastslå at «Borten Moe holdt tilbake informasjon for Stortinget, heller ikke at han kjente til den aktuelle beregningen».

Pressens Faglige Utvalg behandlet saken tirsdag. Selv om NRK har erkjent bruddene og forsøkt å rette opp skaden, mener utvalget at beskyldningen er så alvorlige at det ikke veier opp for overtrampet, ifølge Medier24.

– Noe av det verste man kan anklage en statsråd for, er å tilbakeholde informasjon, sa PFU-medlem Gunnar Kagge.