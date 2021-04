«Dramatisk», sier Ropstad om SVs abortvedtak

SVs landsmøte har vedtatt selvbestemt abort til uke 22. Det får KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til å reagere kraftig. Samtidig nekter han for at det er KrF som har gjort at fem partier nå vil fjerne abortnemndene.

– Et premiss jeg ikke aksepterer, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, på spørsmål om det er KrF som har satt i gang diskusjonene som gjør at fem partier nå går inn for å fjerne abortnemndene. Foto: Berit Roald

25. apr. 2021 17:01 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Jeg synes det er drastisk at SV går så langt. Det er et veldig radikalt forslag de går inn for, med selvbestemt abort helt frem til levedyktighet. Med moderne teknologi kan en i dag redde barn helt ned til 23. uke. Med den grensen de trekker, betyr det en kraftig liberalisering av abortloven.

Det er KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads umiddelbare reaksjon på SVs abortvedtak i dag.

SVs landsmøte har bestemt at partiet vil gå inn for å fjerne dagens abortnemnder helt.

De vil ha selvbestemt abort helt frem til dagens yttergrense for lovlig abort. Den er satt ved levedyktighet – i dag 22 uker inn i svangerskapet.

SV vil også ha en lovfestet rett til rådgivning i forbindelse med abortvurderingen, men det skal være frivillig om de vil motta en slik rådgivning eller ikke.

– I dagens lov har ufødt liv større vern etter uke 12. Rettsvernet styrkes gradvis, men hos SV blir det helt borte frem til uke 22. Det er veldig dramatisk og helt feil vei å gå, mener Ropstad.

Fakta Dette er SVs vedtak "Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres. Det skal innføres en lovfestet rettighet i helselovgivningen som innebærer at kvinner får rett på rådgivning i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort. Rådgivningen skal gis fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse. Tjenesten skal ha særlig fokus på de kvinnene som gjennomgår senabort. Kvinner i hele landet skal sikres rett til tilgang på en slik tjeneste og tjenesten skal være frivillig." Vis mer

SV-leder Audun Lysbakken mener det må være en tankevekker for Krf-lederen at han startet en ny debatt om abortnemndene. Foto: TERJE PEDERSEN, NTB

Fem partier vil fjerne nemndene

SV blir med dette det femte partiet som i vår har vedtatt å fjerne dagens abortlov. De følger etter Rødt, MDG, Ap og Venstre som har fattet lignende vedtak på sine landsmøter i år.

Kjell Ingolf Ropstad avviser at det er KrF som har utløst dette med innstramningen i abortloven de forhandlet seg frem til da de gikk inn i Solberg-regjeringen.

– Nei, det er et premiss jeg ikke aksepterer. Jeg ser at Lysbakken også sier deres vedtak ikke har noe å gjøre med det KrF har gjort. SV har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort siden 2005, og Ap har diskutert dette på landsmøte etter landsmøte. For to år siden var det Gro Harlem Brundtland som kom inn og brukte sin tyngde.

KrF fikk gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

– Er det ikke påfallende at det nå kommer endringer i parti etter parti?

– Det har vært debatter også tidligere rundt reservasjonsretten for leger, og tvillingabort. Det har vært diskutert på ulike måter over lengre tid. Hvis det var premisset så ville det jo bare vært å endre den innstramningen i tvillingabort som vi har fått gjennom. Det SV går inn for er en betydelig liberalisering, sier Ropstad som mener ethvert parti må ta ansvar for egen politikk.

– En må heller være ærlige på at vi representerer ulike partier som har ulikt syn på hvor sterkt vern ufødt liv skal ha, sier KrF-lederen.

Fakta Fakta om selvbestemt abort * Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. * Etter uke 12 treffes vedtak om svangerskapsavbrudd av en nemnd, i samråd med kvinnen. * Etter utgangen av 18. uke åpnes det kun for svangerskapsavbrudd når det er særlig tungtveiende grunner for det. Men det er ikke tillatt med svangerskapsavbrudd når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. * I abortforskriften presiseres det at et foster skal anses som levedyktig etter 22. svangerskapsuke. NTB Vis mer

– Når parti etter parti går inn for å avskaffe nemndene, betyr ikke det at nemndene har utspilt sin rolle?

–Nei, jeg tenker motsatt. Når teknologien gjør at man kan redde liv ned til uke 23, må vi heller se på hvordan nemndene på en god måte kan gi støtte, veiledning og hjelp. Det er et godt prinsipp, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Tankevekker for Ropstad

Audun Lysbakken sier til Aftenposten at SV selvsagt ikke har vedtatt å gå inn for endringer i abortloven på grunn av innstramningene KrF fikk gjennom. Samtidig påpeker han at Kjell Ingolf Ropstad var med på å lage en ny debatt om abort.

– SV var for å øke selvbestemmelsen også i vårt forrige program. Det vi har gjort er å konkretisere dette. Vi har gjort det i dialog med fagfolk. Ikke minst er det påvirket av alle historiene som kvinner har stått frem med i den debatten som har oppstått de siste årene, om hvor belastende mange opplever det er å måtte stille i en nemnd.

Han mener det at fem partier har vedtatt å fjerne nemndene, må sees i konteksten av denne debatten.

– Det Ropstad og Erna Solberg gjorde, var å berede grunnen for at debatten kom opp igjen, og disse historiene kom frem. Det er klart det er en tankevekker for Ropstad at han satte i gang en slik debatt, sier Lysbakken.

Samtidig avviser han påstanden om at deres vedtak er dramatisk og radikalt.

– Jeg skjønner at Kjell Ingolf Ropstad gjerne vil gjøre dette til en diskusjon om grensene for abortloven. Det er det ikke. Dette er ikke en debatt om når abort skal være lovlig. Det er en debatt om selvbestemmelse eller ikke.

– Tiden jobber for

Alle partiene på venstresiden går nå inn for å fjerne dagens abortnemnder. Unntaket er Senterpartiet som avholder sitt landsmøte i juni.

– Jeg tror tiden jobber for en utvidelse. SV og Ap er godt på linje. Jeg tror veldig mange norske kvinner ønsker en modernisering av abortloven: Akkurat når det skjer er litt tidlig å si, vi må se an de siste landsmøtene. Men det er klart det gir kraft bak det at fem partier nå har vedtatt dette, sier Lysbakken på spørsmål om hvilke sjanser det er for å få at dette kan bli vedtatt.

Også Ropstad tror en kan se en endring ved et regjeringsskifte til høsten:

– En stemme på venstresiden kan bety en sterk liberalisering av dagens abortlov, sier han.