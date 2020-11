MDG: Distriktsfiendtlig å fjerne momsfritak på dyre elbiler

– Å gjøre større elbiler dyrere etterlater distriktene i en fossil bakevje, mener MDG-nestleder. Hun kaller det distriktsfiendtlig å fjerne momsfritaket på elbiler over 600.000 kroner.

Tesla Model X har firehjulstrekk og er en av elbilene som vil bli dyrere, dersom man fjerner momsfritaket på den del av prisen som overstiger 600.000 kroner. Foto: BECK DIEFENBACH / X02805

20. nov. 2020

Som Aftenposten har omtalt kan de dyreste elbilene bli dyrere, hvis det blir en rødgrønn regjeringen fra neste høst.

SV har snudd. I forslag til nytt program for perioden 2021–2025 går partiet inn for å fjerne momsfritaket på elbiler over 600.000 kroner. Ap har både i år og i fjor lagt et tilsvarende forslag inn i sitt forslag til statsbudsjett. Og et knapt flertall i Sps programkomité går inn for det samme.

– Store deler av landet har enda ikke fått muligheten til å være med på elbil-løftet, fordi de mangler ladenett. Før rause ladenett er på plass i områder med store avstander, er det direkte distriktsfiendtlig å gjøre større elbiler med lang nok rekkevidde dyrere enn de allerede er.

Det sier Kriss Rokkan Iversen. Hun er nestleder i MDG og gruppeleder for partiet i fylkestinget i Troms og Finnmark.

Hun påpeker at det først og fremst er i småbilklassen at elbiler er populære.

– Blant større biler, som er det mest aktuelle alternativet på bygda og for større familier, er det fremdeles fossilbilene som dominerer. Det er disse elbilene Ap, SV og Sp nå vil gjøre dyrere og enda mindre konkurransedyktige, sier hun.

Få elbiler i de tidligere distriktsfylkene

Kommunikasjonsrådgiver Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund er opptatt av noe av det samme.

En av årsakene til at salget av elbiler på landsbygda går tregere enn i byer og bynære strøk, er i følge Lagaard at det har vært for få og dyre modeller.

– Inntil for kort tid siden var det bare de store Teslaene som gikk langt nok for folk i distriktene, sier han. Han viser til at situasjonen i Oslo er helt annerledes. Der kan man klare seg bedre med elbiler med kort rekkevidde, og slike har det vært mange varianter av.

Han understreker at det er store geografiske forskjeller på hvor dagens elbiler befinner seg.

– Tidligere Akershus fylke har en elbilandel som nærmer seg 18 prosent. I Finnmark er den under én. Vi skal ikke lenger enn til Telemark før andelen er på kun 3 prosent, sier han.

For tidlig å endre avgiftspolitikken

Han mener folk i distrikter med dårlig kollektivtilbud, må bruke bilen til flere ting enn folk som bor i by.

– De trenger biler med bakkeklaring, lang rekkevidde, gjerne firehjulstrekk og tilhengerfeste, sier han.

Både MDG-nestlederen og Lagaard frykter en utvikling der man begynner å avgiftsbelegge elbilene for raskt, før de er konkurransedyktige nok.

– Men selv med moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner, vil vel en elbil med firehjulstrekk være billigere enn en tilsvarende bensinbil?

– Bensin- og dieselbilene er dyrere i Norge nå. Men det er fortsatt 40–50 prosent som velger fossilbiler, sier Lagaard.

– Vi frykter at momsforslagene som nå kommer, bare er starten på en bølge av avgifter på elbil. Også vi forstår at det vil komme avgifter på elbiler etter hvert. Men det er for tidlig nå, sier han.

Vet ikke nok om utviklingen

Selv om det kommer flere elbiler bedre tilpasset et liv i distriktene, påpeker han at man ikke vet hvor raskt det skjer. Det samme understreker MDG-nestlederen.

De rødgrønne partiene vil neppe kunne få endret momsregimet før i budsjettet for 2022. På spørsmål om det ikke innen den tid vil komme elbiler til under 600.000 kroner med firehjulstrekk – eller som ikke koster så mye mer, svarer Kriss Rokkan Iversen slik:

– Håpefulle spådommer for fremtiden er et dårlig utgangspunkt for miljøpolitikk som fungerer, svarer MDG-nestlederen og fortsetter:

– Vi må kutte utslipp nå, og da kan vi ikke gjøre elbiler mindre konkurransedyktige og håpe at teknologien og markedet skal rydde opp i fremtiden.

– En gavepakke til øvre middelklasse

Hun tror partier som vil innføre moms på dyre elbiler, vil slite med å nå målet om at det ikke skal selges rene fossilbiler etter 2025.

Hun mener dessuten at forslaget er usosialt.

– Å gjøre de dyreste elbilene dyrere er også en dobbel gavepakke til øvre middelklasse som allerede eier en Tesla. Det gjør deres biler mer verdt på bruktmarkedet, og gjør dem enda mindre tilgjengelig for folk flest. Dette er rett og slett sosialt urettferdig politikk, sier Iversen.