Forsvaret tilbake til Olavsvern: Kan åpne for amerikanske atomubåter

En avtale om å tilbakeføre den tidligere marinebasen Olavsvern i Tromsø til Forsvaret, kan være klar til uken.

Daværende kommandørkaptein Geir Bentzen var sjef på Olavsvern i 2005. Nedbyggingen av basen hadde da allerede startet, før den i 2009 ble nedlagt og solgt til private. Foto: Ole Magnus Rapp

Den siste tiden har høytstående amerikanske offiserer flere ganger vært gjester på Olavsvern, melder NRK.

Fredag 9. oktober skal det ha vært et møte på høyeste nivå i Forsvarsdepartementet, som godkjente en avtale som gjør at Forsvaret og allierte får bruke basen.

Etter at Olavsvern ble lagt ned i 2009, og solgt til private fire år senere, har Nord-Norge vært uten havn for amerikanske reaktordrevne ubåter.

Årsaken til at USA nå ønsker å bruke Olavsvern er den økte spenningen i nordområdene.

Et flertall i kommunestyret i Tromsø har sagt at de ikke ønsker at amerikanerne får bruke en kommunal kai ved Grøtsundet til sine atomubåter, men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i NRK Dagsnytt 18 tirsdag at regjeringen har rett til å overstyre kommunen i slike saker.

Olavsvern ble solgt av Forsvarsbygg for 38,1 millioner kroner til private investorer i Tromsø, til tross for at Forsvaret gjennom mange år hadde brukt fire milliarder på anlegget i fjellet.

Den norske ubåten Uthaug var en av de siste som lå i dokk i fjellanlegget på Olavsvern da den var til reparasjon i desember 2008. Året etter ble basen lagt ned og solgt til pivate. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

